KI-Boom: SK Hynix verdoppelt Speicherchip-Produktion und setzt auf Nvidia-Partnerschaft

Der südkoreanische Speicherchip-Gigant SK Hynix reagiert mit einer massiven Expansionswelle auf den weltweiten Hunger nach KI-Hardware. Innerhalb der kommenden fünf Jahre soll sich der Produktionsausstoß verdoppeln. Das kündigte Chey Tae-won, Verwaltungsratschef des Mutterkonzerns SK Group, am Dienstag auf der Technologiemesse Computex in Taiwan an.

Der Ausbau kommt zur rechten Zeit, denn der Markt für hochentwickelte Speichertechnologien ist extrem umkämpft. Chey machte kein Geheimnis daraus, wo er die Zukunft seines Unternehmens sieht: Er hoffe inständig, dass SK Hynix der zentrale Speicherlieferant für die kommende Generation der KI-Hochleistungsprozessoren von Nvidia bleiben und diese Position weiter ausbauen wird. Die Zeichen dafür stehen gut, denn den SK-Group-Chef verbindet nach eigenen Angaben eine enge persönliche Freundschaft mit Jensen Huang, dem Gründer und CEO des US-Chipgiganten Nvidia.

Dominanz bei HBM-Speichern soll gefestigt werden

SK Hynix ist hinter dem südkoreanischen Lokalrivalen Samsung der weltweit zweitgrößte Anbieter von Speicherchips insgesamt. Geht es jedoch speziell um die für Künstliche Intelligenz unverzichtbaren Hochleistungshalbleiter, ist das Unternehmen der Platzhirsch: SK Hynix beherrscht derzeit knapp 60 Prozent des Marktes für sogenannten HBM-Speicher (High Bandwidth Memory).

Diese Technologie ist das logistische Herzstück moderner KI-Beschleuniger, da sie Daten in extremer Geschwindigkeit an den Hauptprozessor liefern kann. Die Auslieferung der neuesten HBM-Generation steht bereits in den Startlöchern und soll laut Konzernangaben in der zweiten Jahreshälfte anlaufen.

Boomende Märkte und astronomische Gewinne

Da die weltweite Nachfrage das Angebot bei Weitem übersteigt, leidet die Tech-Branche seit Monaten unter Lieferengpässen. Für die Speicherhersteller erweist sich dieses Defizit als Goldgrube: Die rasant steigenden Preise bescheren den Schwergewichten der Branche eine Reihe von Rekordgewinnen.

Zwar erreichen die reinen Speicherhersteller wie SK Hynix, Samsung oder der US-Wettbewerber Micron an der Börse keine Marktbewertungen im Billionen-Dollar-Bereich – dieses Privatgelände ist aktuell Designern wie Nvidia vorbehalten –, dennoch gehören sie zu den wertvollsten und strategisch wichtigsten Unternehmen des globalen Tech-Sektors. Mit der angekündigten Verdopplung der Kapazitäten untermauert SK Hynix den Anspruch, das Fundament der globalen KI-Infrastruktur maßgeblich mitzugestalten.