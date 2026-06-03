Abschied von Windows? Microsoft enthüllt „Project Solara“ für reine KI-Geräte

Auf der Entwicklerkonferenz Build 2026 hat Microsoft eine überraschende strategische Kehrtwende vollzogen: Mit „Project Solara“ präsentierte der Tech-Riese ein neues Betriebssystem, das komplett ohne klassische Apps auskommt und stattdessen voll auf KI-Agenten setzt. Die größte Überraschung: Das System basiert nicht auf Windows, sondern auf Android.

Der Software-Gigant reagiert damit auf den Wandel der Computerwelt, in der KI-Agenten zunehmend die klassische Bedienung über Software-Anwendungen ablösen. „Project Solara“ ist als sogenannte „Chip-to-Cloud“-Plattform konzipiert, die speziell für schlanke, stromsparende Geräte am Arbeitsplatz entwickelt wurde.

Android statt Windows: Die pragmatische Entscheidung

Dass Microsoft bei seinem neuesten Vorzeigeprojekt auf Windows verzichtet, gilt in der Branche als Paukenschlag. Solara nutzt als Fundament die Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), ein hochsicheres Betriebssystem, das auf dem Android Open Source Project (AOSP) aufbaut.

Dieser Schritt ermöglicht es, das Betriebssystem auf kleineren, energieeffizienten Geräten (Edge-Devices) einzusetzen, für die Windows schlicht zu rechenintensiv wäre. Trotz der Android-Basis müssen Unternehmen nicht auf gewohnte Sicherheitsstandards verzichten: Solara bietet volle Enterprise-Unterstützung inklusive Microsoft Intune, Entra ID-Anmeldung, Microsoft Defender und biometrischer Authentifizierung via Windows Hello.

Keine Apps mehr: Die Hardware passt sich der KI an

Auf Solara-Geräten wird man vergeblich nach einem App-Store oder einem klassischen Desktop suchen. Die Benutzeroberfläche nutzt eine sogenannte „Just-in-Time UI“ – das bedeutet, die Anzeige passt sich dynamisch und rein kontextbasiert an die jeweilige Aufgabe an, die der KI-Agent gerade ausführt.

Um zu demonstrieren, wie diese Zukunft aussieht, hat Microsoft auf der Messe zwei radikale Hardware-Konzepte (Referenzdesigns) vorgestellt:

Das „Badge“-Konzept (Wearable Smart Badge): Ein intelligentes Namensschild für Mitarbeiter, das am Schlüsselband getragen wird. Ausgestattet mit einem kleinen Touchscreen, einer Kamera, Mikrofonen, einem Fingerabdrucksensor und moderner 5G- sowie Satelliten-Konnektivität (angetrieben von Qualcomm-Wearable-Chips). Pflegekräfte, Verkäufer oder Büroangestellte können so freihändig Meetings transkribieren lassen, Zeitpläne abrufen oder KI-Agenten per Sprachbefehl steuern.

Ein intelligentes Namensschild für Mitarbeiter, das am Schlüsselband getragen wird. Ausgestattet mit einem kleinen Touchscreen, einer Kamera, Mikrofonen, einem Fingerabdrucksensor und moderner 5G- sowie Satelliten-Konnektivität (angetrieben von Qualcomm-Wearable-Chips). Pflegekräfte, Verkäufer oder Büroangestellte können so freihändig Meetings transkribieren lassen, Zeitpläne abrufen oder KI-Agenten per Sprachbefehl steuern. Das „Desk“-Konzept (Desktop Terminal): Ein kleiner, stationärer Bildschirm für den Schreibtisch (ähnlich einem Smart Display), der auf MediaTek-IoT-Chips basiert. Er erkennt den Nutzer mittels Gesichtserkennung und dient als permanenter Begleiter im Hintergrund, um KI-Aufgaben zu priorisieren. Clou des Geräts: Wird es per USB-C an einen großen Monitor angeschlossen, verwandelt es sich in einen vollwertigen Windows 365 Cloud-PC.

Erste Testläufe in der echten Welt

Microsoft plant vorerst nicht, diese Geräte selbst in Masse zu produzieren. Stattdessen dienen sie als Blaupause für Hardware-Hersteller. Wie ernst es dem Konzern mit der neuen Plattform ist, zeigen jedoch die bereits angekündigten Partner: In den kommenden Monaten starten erste Pilotprogramme in Zusammenarbeit mit namhaften US-Unternehmen wie Best Buy, CVS Health, Levi’s und Target.