Xiaomi 15: Android 16 Update läuft

Xiaomi hat den Startschuss für die globale Verteilung von Android 16 gegeben: Mit dem neuen HyperOS 2.3 auf Basis von Android 16 beginnt für Xiaomi bietet das Unternehmen für die Xiaomi 15 damit die neuste mögliche Android Version an. Die stabile Version steht ab sofort zur Verfügung (auch in Deutschland) und kann direkt über die Geräteeinstellungen installiert werden – Beta-Tester sind dafür nicht mehr nötig. Weitere Geräte sollen folgen.

Den Anfang macht das Xiaomi 15, das als erstes Gerät die neue Version erhält. Die globale Version trägt die Build-Nummer OS2.0.217.0.WOCMIXM. Xiaomi setzt dabei auf eine klare Strategie: Nutzer sollen schneller von neuen Features profitieren, ohne sich durch die Risiken der Beta-Phase kämpfen zu müssen. Das Unternehmen verspricht verbesserte Animationen und ein deutlich reaktionsschnelleres System.

Stufenweiser Rollout für weitere Modelle

Die Update-Verteilung erfolgt etappenweise. Während zunächst das Xiaomi 15 bedient wird, folgen weitere Modelle – darunter etwa der REDMI K70 Ultra – in den kommenden Wochen. Xiaomi will so sicherstellen, dass etwaige Kompatibilitätsprobleme oder Stabilitätsfragen früh erkannt und adressiert werden können.

HyperOS 2.3 – Die wichtigsten Neuerungen

Die aktuelle Version bringt eine Reihe von Verbesserungen:

Geschmeidigere Animationen

Optimierte Systemleistung

Höhere allgemeine Stabilität

Anpassungen für bessere Kompatibilität mit Android 16

Die Änderungen zielen insbesondere auf eine flüssigere Bedienung und konsistente Benutzererfahrung ab – auch unter Belastung.

Was Nutzer beachten sollten

Vor der Installation empfiehlt Xiaomi ausdrücklich ein vollständiges Backup. Aufgrund der Umfangreichen Systemanpassungen kann der Update-Vorgang länger dauern. In der Übergangsphase nach dem Update sind temporäre Performance-Probleme wie erhöhte Wärmeentwicklung nicht auszuschließen.

Das Update wird über die üblichen Wege verteilt: Unter Einstellungen > Systemupdate können Nutzer prüfen, ob ihr Gerät bereits versorgt wurde. Der Rollout erfolgt weltweit, eine flächendeckende Verfügbarkeit kann allerdings einige Tage in Anspruch nehmen.

Als Ergänzung verweist Xiaomi auf die Plattform HyperOSUpdates.com für aktuelle App-Versionen. Zudem ist über den Google Play Store die App MemeOS Enhancer erhältlich, die weitergehende Optimierungen und Verwaltungsfunktionen bietet.

Im Vorfeld hatte Xiaomi eine begrenzte Beta-Testreihe durchgeführt, an der rund 2.000 Nutzer teilnahmen. Neben dem Xiaomi 15 gehörte auch das REDMI K70 Ultra zu den ersten unterstützten Geräten. Nach positiven Rückmeldungen aus dieser Testphase folgt nun der breite Rollout der stabilen Version.