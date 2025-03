Android 16: Beta3veröffentlicht, Plattform-Stabilität erreicht

Android 16 hat die neuste Beta-Version von Android 16 veröffentlicht und mit Beta 3 offiziell die Plattformstabilität erreicht. Das bedeutet, dass die API-Oberfläche festgelegt ist, die für Apps relevanten Verhaltensweisen endgültig sind und Entwickler auf Android 16 ausgerichteten Apps ab sofort im Play Store veröffentlichen können

Hier sind die wichtigsten Neuerungen:

Diese Funktionen zeigen, dass Android 16 Beta 3 nicht nur auf Stabilität abzielt, sondern auch gezielte Verbesserungen für Nutzer und Entwickler bietet. Weitere Details zur Installation und zum Testen findet man auf der Android-Entwicklerseite unter g.co/androidbeta.

Google hat heute die nächste Beta-Version von Android 16 zur Verfügung gestellt und damit kann getestet werden, was das Unternehmen im Vergleich zur ersten Beta verbessert und verändert hat. Wer die tun möchte, kann die Beta-Version hier herunter laden:

Einige der wichtigsten Updates:

Diese Beta-Version ist für alle unterstützten Pixel-Smartphones verfügbar und kann über den Beta-Channel heruntergeladen und installiert werden.

Google hat es in diesem Jahr wirklich eilig. Das Unternehmen hat nun bereits die ersten Beta-Version von Android 16 zur Verfügung gestellt. Viele Unternehmen haben den Rollout von Android 15 noch gar nicht komplett gestartet, da kommt also bereits die nächsten Version zum testen. Vor dem Wechsel aber das Backup des eigenen Gerätes nicht vergessen!

Android 16 Beta 1 bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Im Kurzüberblick:

Google hat im Developer Blog für Android 16 bestätigt, dass man im kommenden Jahr Android 16 früher als gewohnt auf den Markt bringen will. Die neue Version soll bereits im zweiten Quartal 2025 angeboten werden und zukünftig will man dieses Intervall auch beibehalten. Es wird also wohl auch Android 17 bereits im zweiten Quartal geben um die neuste Version mit den jeweils neuen Pixel Modellen ausliefern zu können.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Damit haben dann wohl auch andere Hersteller die Möglichkeit, ihre Geräte schneller mit Android 16 auszustatten und man kann bei Samsung, Xiaomi und Co bereits im frühen Herbst mit dem Android 16 Update rechnen.

Aktuell arbeiten die Hersteller an der Verteilung von Android 15. Der Nachfolger ist aber bereits in Planung und wie es aussieht gibt es beim internen Arbeitsnamen im kommenden Jahr eine Änderung.

Normalerweise werden die Versionen nach einer Süßspeise benannt und der Anfangsbuchstabe folgt dabei der Reihenfolge im Alphabet. Bei Android 16 wäre daher normalerweise eine Süßspeise mit dem Anfangsbuchstaben W an der Reihe, aber Google scheint dies im kommenden Jahr zu verändern, denn Android soll unter dem Arbeitsname Baklava entwickelt werden. Man scheint im Alphabet wieder von vorn zu starten.

Bei AndroidAuthority schreibt man zu dieser Neuerung:

Entwickler teamb58 hat uns am Wochenende einen Tipp über einige interessante Codeänderungen geschickt, die er in AOSP entdeckt hat. Die erste Änderung fügt Code hinzu, der es ermöglicht, jedes APEX-Modul, das mit der Android-Version des nächsten Jahres startet, zu komprimieren. Das Interessante an dem Code ist, wie er sich auf die Android-Version des nächsten Jahres bezieht. Insbesondere ist das Feld min_sdk_version auf Baklava gesetzt. Im Gegensatz dazu ist das Feld min_sdk_version für die diesjährige Veröffentlichung auf VanillaIceCream gesetzt.

In einer weiteren Codeänderung bringt ein Google-Ingenieur zur Sprache, dass eine zusätzliche Prüfung hinzugefügt werden sollte, um zu sehen, ob der SDK-Codename der Build-Plattform mit Baklava übereinstimmt. Als Grund gaben sie an, dass in einer früheren Version des Patches überprüft wurde, ob entweder die SDK-Version größer oder gleich 35 ist – was der SDK-Version entspricht, die Android 15 entspricht – oder ob der Plattform-SDK-Codename mit VanillaIceCream übereinstimmt.