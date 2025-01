Galaxy S25 for Business: benennt Samsung die Enterprise-Modelle um?

Samsung bietet aktuell unter dem Namen Enterprise die Business Modelle der eigenen Smartphones an. Diese haben meistens mehr Möglichkeiten zur zentralen Steuerung und oft weitere Sicherheitsfunktionen. Aktuell ist beispielsweise das Galaxy S24 Enterprise als Business-Smartphone für Unternehmen zu haben, aber auch andere Handys werden in der Enterprise Version angeboten.

Auf einem Teaser zum Galaxy S25 wird aber nun ein neuer Name genannt. Statt Enterprise-Edition werden die Geräte nun „Samsung Galaxy S25 for Business“ genannt. Möglicherweise arbeitet Samsung also auch an einem neuen Namen für die Business-Bereich, der die Zuordnung etwas einfacher machen soll und Nutzer direkt signalisiert, dass man die Modelle für Firmenkunden gedacht hat (aber generell auch privat einsetzen kann). Es könnte daher sein, dass die erwarteten Samsung Galaxy S25 Enterprise stattdessen als Samsung Galaxy S25 for Business auf den Markt kommen.

Grundsätzlich an der Ausrichtung der Business Smartphones ändert sich aber nichts. Samsung’s Enterprise Smartphones bieten einige besondere Funktionen, die sie besonders für Unternehmen attraktiv machen. Hauptmerkmale:

Erweiterte Sicherheit: Diese Geräte erhalten bis zu 5 Jahre lang Sicherheitspatch-Updates, um Unternehmen vor mobilen Sicherheitsbedrohungen zu schützen. Längere Garantie: Die Geräte haben eine 3-jährige erweiterte Herstellergarantie. Zweijähriger Produktlebenszyklus: Die Geräte sind zwei Jahre lang nach der Markteinführung verfügbar. Knox Suite: Diese umfassende Sicherheitsplattform ermöglicht es IT-Administratoren, Geräte zu sichern, bereitzustellen und zu verwalten. Zentralisierte Verwaltung: IT-Abteilungen können Firmware-Updates steuern und Sicherheitseinstellungen zentral verwalten. Anpassbarkeit: Die Geräte lassen sich an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens anpassen.

Das wird wohl auch beim Samsung Galaxy S25 so bleiben, unabhängig vom Namen, den die neuen Business Smartphones bekommen werden.