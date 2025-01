O2 Prepaid Max: Terabyte Flatrate jetzt faktisch unbegrenzt

O2 hat gestern die neuen O2 Prepaid Tarife online gestellt und damit vor allem den Prepaid Flat deutlich mehr Datenvolumen spendiert. Die Terabyte Flatrate O2 Prepaid Max (mit 999 GB Datenvolumen pro 4 Wochen) hat leider kein Update bekommen, aber einige Gigabyte mehr im Monat hätten wohl ohnehin keinen Unterschied für die Nutzer gemacht.

Stattdessen hat sich O2 zu einem interessanten Schritt entschlossen: Die Drosselungsgeschwindigkeit wurde massiv erhöht. Die O2 Prepaid Max surfen mit bis zu 300 MBit/s im 4G und 5G Netz von O2. Ist das Datenvolumen aufgebraucht (was bei 999 GB gar nicht so einfach sein dürfte), wird der Speed auf 50 MBit/s gedrosselt. Auch mit Drosselung sind die Tarife also immer noch 50 MBit/s schnell und haben damit immer noch mehr Speed als einige andere Prepaid-Tarife auf dem Markt ohne Drosselung.

O2 hat diese Flatrate damit faktisch auf unbegrenztes Datenvolumen aufgerüstet, da es zwar eine theoretische Drosselung gibt, diese aber so schnell ist, dass man faktisch keine Einschränkungen hat. In der Praxis hat man durch diese Änderung daher nun auch eine Unlimited-Flat im Prepaid Bereich bei O2 (auch wenn das offiziell nicht direkt so kommuniziert wird).

Leider hat O2 aber mit dieser Verbesserung auch den Preis für die Prepaid Flatrate erhöht. Man zahlt nur 74,99 Euro für 4 Wochen statt wie bisher 69,99 Euro. O2 lässt sich also die Neuerung gut bezahlen und vergrößert auch den preislichen Abstand zu den anderen Prepaid Flatrates des Unternehmens.