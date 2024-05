Samsung Enterprise Edition – das sind die Unterschiede zu den normalen Versionen – Samsung bietet viele der eigenen Modelle auch als Enterprise Edition an und das hört sich natürlich recht interessant an. Daher überlegen viele Nutzer, ob sich vielleicht so eine Sonder-Edition lohnt (teilweise gibt es einen Aufpreis für diese Modelle) und fragen sich, was dahinter steckt. In diesem Artikel wollen wir erklären, was es mit der Enterprise Edition bei Samsung auf sich hat und warum man als normaler Kunde wohl keinen Zugriff darauf bekommen wird.

Kurz gesagt ist die Enterprise Edition das Business Programm von Samsung und richtet sich daher in erster Linie an Unternehmen und nicht an Privatkunden. Die Geräte sind daher auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und auch recht flexibel anpassbar, was die Leistungen und Kosten betrifft. Rein technisch gesehen gibt es dabei keine Unterschiede: ein Enterprise-Edition-Modell nutzt also die gleiche Hardware wie ein normales Samsung Smartphone. Unterschiede gibt es aber bei der Software und in anderen Punkten:

Enterprise FOTA zur Steuerung und Kontrolle von Firmware-Aktualisierungen um zentral steuern zu können, wann welche Updates eingespielt werden

Knox Configure (Dynamic Edition) – mit dieser Softwarelassen sich Zugriffsrechte und Sicherheitseinstellungen für Geräte zentral steuern. Eine IT Abteilung kann also die Modelle warten und auch Zugriffe begrenzen (Fernzugriff).

die Geräte sind mindestens 2 Jahre auf dem Markt verfügbar und bieten 4 bis 5 Jahre Sicherheitsupdates (normale Samsung Updates laufen nur 3 Jahre). Mittlerweile hat Samsung den Update zeitraum aber generell angehoben, daher stechen die Enterprise Versionen nicht mehr so heraus.

Android Updates wurden mittlerweile auf 7 bis sogar 8 Jahre verlängert (das betrifft aber teilweise auch die normalen Topmodelle)

die Herstellergarantie wurde auf 3 Jahre verlängert

Der Nachteil der Enterprise Edition: man bekommt die Modelle in der Regel nur über Rahmenverträge und es gibt dafür auch keine Festpreise, sondern je nach Leistung wird ein individueller Vertrag geschlossen. Daher kann man die Geräte auch nicht direkt bestellen, sondern muss sich mit den Beratern in Verbindung setzen und dort ein individuelles Angebot erstellen lassen.

Für Privatkunden sind die Vorteile kaum von Interesse, daher ist die Samsung Enterprise Edition wirklich nur für Geschäftskunden und Unternehmen interessant.

Samsung Enterprise Smartphone bei Mediamarkt

Samsung Galaxy A55 Enterprise Edition und Galaxy S24 Enterprise Edition

Auch 2024 bietet Samsung weiter die Modelle der Enterprise Edition an und hat unter anderem das Samsung Galaxy A55 und auch das Topmodelle Galaxy S24 als Enterprise Edition auf den Markt gebraucht.

Sicherheit: Die Enterprise Edition bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Knox Suite, Samsung Knox Warranty und Defense Docking Station.

Die Enterprise Edition bietet wie Knox Suite, Samsung Knox Warranty und Defense Docking Station. Updates: Die Enterprise Edition erhält längere Software- und Sicherheitsupdates vom Hersteller.

Die Enterprise Edition erhält vom Hersteller. Verwaltung: Die Enterprise Edition ist für die Verwaltung durch mobile Geräteverwaltungssysteme (MDMs) optimiert.

Mehr Details zum Galaxy S24 als Enterprise-Version haben wir hier zusammengestellt: Galaxy S24 Enterprise Edition

Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition und A54 – das sind de Unterschiede

Samsung hat auch für die privaten Geräte die Update-Zeiträume nach oben angepasst, daher ist der größte Unterschiede die kostenlose Sicherheitsoftware Know Suite, die man bei den Enterprise-Edtion von Galaxy S23 und Co mit dazu bekommt. Für private Nutzer ist das aber weniger ein Vorteil, da die Suite vor allem das Sicherheitsmanagment für viele Geräte unterstützt. Samsung schreibt dazu:

Zur Enterprise Edition gehört Knox Suite für ein Jahr, sodass Sie die nötigen Tools zur Verfügung haben, um Geräte während Ihres Lebenszyklus zu sichern, bereitzustellen und zu verwalten. Und da Samsung eigene Chips, Sicherheitsplattformen, Telefone und Tablets baut, erhalten Sie mit Knox Suite detailliertes Gerätemanagement, das Sie nirgendwo sonst bekommen.

Technisch gesehen gibt es keine Unterschiede zwischen Galaxy S23 und A54 und den jeweiligen Enterprise Versionen. Man kann sie also auch privat nutzen, ohne das es Probleme gibt.

Samsung Galaxy S22 Enterprise Editionen: das sind die Unterschiede

Samsung bietet die Galaxy S22 insgesamt auch als Enterprise Versionen an. Damit bekommt man bis zu 4 neue Android Generationen für die Modelle und auch 5 Jahre Bugfixes und Sicherheitsupdates.

Konkret heißt es bei Samsung dazu:

„Die Enterprise Edition unserer neuen Galaxy S22 und Tab S8 Modellvarianten setzt neue Standards für mobiles Arbeiten“, so Tuncay Sandikci, Director MX B2B, Samsung Electronics GmbH. „Die Arbeit mit dem S Pen, der im Galaxy S22 Ultra bereits integriert ist, ermöglicht mehr Produktivität und Kreativität. Alle Geräte bieten darüber hinaus hohe Performance, Power und exzellente Bildschirmqualität sowie Hardware-basierte Sicherheits- und Datenschutz-Features. Zudem garantieren wir bis zu vier Generationen Android OS-Upgrades sowie Sicherheits-Updates über einen Zeitraum von fünf Jahren.“

Mittlerweile findet man die Business Modelle auch für private Nutzer in einigen Online-Shops.

Die Enterprise Edition bei den neuen Galaxy Z Fold4 und Z Flip4

Samsung hat auch die faltbaren Z Fold4 und Z Flip4 im Rahmen des Samsung Enterprise Programms veröffentlicht und bietet die Modelle mit 5 Jahren Sicherheitsupdates und 4 Android Upgrades an. Die Geräte werden also noch Android 16 bekommen. Dazu gibt es auch bei den Apps einige Zugaben bei den Enterprise Modelle der Samsung Z Serie.

Unklar ist noch, ob auch die neuen Fold und Flip Modelle wieder für private Nutzer bei einigen Händlern zur Verfügung stehen werden.

Samsung Galaxy Fold4 im Vergleich: Kaum technische Unterschied zur Enterprise Edition

Samsung Enterprise Edition des Fold4 im Vergleich

Kann man die Enterprise Edition Modelle auch privat nutzen?

Technisch unterscheiden sich die Enterprise Edition Modelle von Samsung nicht von den anderen Geräten ohne den Enterprise Zusatz. Man kann sie daher auch privat kaufen und ganz normal nutzen, ohne das es Einschränkungen gäbe. Man hat dann einfach nur ein normales Smartphones der jeweiligen Serie. Die zusätzlichen Funktionen wir die zentralen Steuerungen sind für private Anwender nicht von Interesse, daher hat man davon dann allerdings auch keine Vorteile.

HINWEIS: Mediamarkt und Saturn bieten die Enterprise Modelle teilweise direkt im eigenen Shop an. Allerdings konnte uns dort selbst ein Mitarbeiter nicht erklären, wo die Unterschiede liegen und welche Einschränkungen es gibt. Den Überblick gibt es hier: Enterprise Edition direkt im Mediamarkt Shop*

Video: Samsung XCover 5 Enterprise Edition erklärt

Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition: Bereit für den Arbeitseinsatz

Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2024