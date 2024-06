Zahl der SMS sinkt 2023 auf neuen Tiefststand

Die Bundesnetzagentur hat die Zahlen für die Telekommunikationsnutzung in 2023 veröffentlicht und es zeigt sich immer mehr, dass SMS kaum noch genutzt werden. Die Anzahl der schickten SMS erreichte dabei im letzten Jahr einen neuen Tiefststand und betrug nur noch 5,3 Milliarden. Das hört sich immer noch viel an, aber wenn man bedenkt, dass vor ca. 10 Jahren im die 100 Milliarden SMS in Deutschland pro Jahr versendet wurden, zeigt sich doch deutlich, wie stark die Nutzung abgenommen.

Die Bundesnetzagentur schreibt zu den statistischen Daten:

Die Nutzung des Kurznachrichtendienstes (SMS) war seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2012 mit

59,8 Mrd. durch die zunehmende Verbreitung von internetfähigen Smartphones und der Ein-

führung von Instant-Messaging-Diensten stetig rückläufig. Nach einem kurzfristigen Anstieg im

Jahr 2021 auf 7,8 Mrd. SMS hat sich in den Jahren 2022/2023 der rückläufige Trend weiter fortgesetzt. Die Anzahl der versendeten SMS sank auf 5,3 Mrd. im Jahr 2023. Damit wurden im Durchschnitt pro aktivem SIM-Profil monatlich rund vier SMS versendet, im Jahr zuvor betrug die Anzahl rund fünf Kurznachrichten.

Ein Großteil der aktuellen SMS dürften zudem automatisiert verschickt werden, denn SMS sind immer noch wichtig als Kanal für Bestätigungen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Daher kann man davon ausgehen, dass viele der 5,3 Milliarden SMS im letzten Jahr gar nicht von Personen versendet wurden, sondern automatisch bei Bestellungen oder bei Logins generiert und verschickt wurden.

Für die persönliche Kommunikation setzen Nutzer stattdessen eher auf Messenger, weil es dort wesentlich mehr Funktionen und auch deutlich mehr mediale Inhalten gibt, die man versenden kann. Auch die Einführung von RCS bei den SMS konnte dies bisher nicht rückgängig machen.

Quelle: BNetzA