Galaxy One UI 6.1 – Update kommt in dieser Woche auf die restlichen Geräte

Samsung wird in der kommenden Woche die neuste Galaxy One UI 6.1 Version für die restlichen Geräte anbieten, die bisher noch kein Update bekommen haben (aber dafür vorgesehen sind). Vor allem die älteren Modelle der Mittelklasse Smartphones und auch einige Einsteiger-Modelle können dann endlich auf die neue Version zurückgreifen und das Unternehmen dürfte dann mit dem Update Zyklus auch soweit durch sein und an den nächsten Versionen arbeiten. Vorgesehen für das Update in dieser Woche sind:

Galaxy A

A73, A54, A53, A52 & A52s

A34, A33 & A32

A15 A14

Galaxy F

F54

F14

Galaxy M

M54 M53

M34 M33 M23 M14

Galaxy AI ist leider nicht mit dabei. Die AI Funktionen werden also nicht zur Verfügung gestellt.

So prüfst du bei Samsung, ob ein Android-Update verfügbar ist

1. Einstellungen öffnen:

Öffne auf deinem Samsung-Smartphone oder -Tablet die Einstellungen.

2. System- und Geräteupdates:

Tippe auf System oder System & Updates .

oder . Wähle Software-Update oder Software-Aktualisierung aus.

3. Nach Updates suchen:

Tippe auf Herunterladen und installieren oder Jetzt prüfen .

oder . Dein Gerät sucht nach verfügbaren Updates.

4. Update herunterladen und installieren:

Wenn ein Update verfügbar ist, wird es dir angezeigt.

Tippe auf Herunterladen und dann auf Installieren .

und dann auf . Das Update wird heruntergeladen und installiert.

Dein Gerät wird während der Installation neu gestartet.

Mögliche Hinweise:

Automatische Updates: Du kannst in den Einstellungen festlegen, dass dein Gerät automatisch nach Updates sucht und diese installiert.

Du kannst in den Einstellungen festlegen, dass dein Gerät automatisch nach Updates sucht und diese installiert. WLAN empfohlen: Es wird empfohlen, Updates über WLAN herunterzuladen und zu installieren, da dies schneller und datenschonender ist.

Es wird empfohlen, Updates über WLAN herunterzuladen und zu installieren, da dies schneller und datenschonender ist. Sicherungskopie: Vor der Installation eines Updates solltest du eine Sicherungskopie deiner Daten erstellen.

Zuletzt aktualisiert: 2. Juni 2024