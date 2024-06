Samsung Galaxy S25 Ultra: Bleibt es doch bei 4 Objektiven?

Hinsichtlich der Kamera beim Samsung Galaxy S25 gab es in den letzten Wochen sehr unterschiedliche Hinweise. Ältere Berichte waren davon ausgegangen, dass Samsung das 3x Objektiv weglässt, da die Hauptkamera diese Funktion ohne Probleme mit anbieten kann. In Berichten aus dieser Woche gab es aber nun wieder ein komplettes Setup mit 4 Objektiven und auch dem 3fach Objektiv.

Haupt-Kamera 200 MP

Ultra-wide-angle Kamera mit 50 MP

3x 50 MP

5x 50 MP

Aktuell scheint also nicht sicher, welches Kamera-Setup das Unternehmen bei den Samsung Galaxy S25 Modellen anbieten wird. Es bleibt daher abzuwarten, was die Leaks in den kommenden Wochen sagen um hier etwas Klarheit zu bekommen. Sicher scheint aber, dass Samsung wieder bei der Qualität der Kamera nacharbeiten wird um im kommenden Jahr bessere Bilder und Videos anbieten zu können. Zwei Neuerungen, die immer wieder genannt wurden, sind dabei:

Die „neue“ Hauptkamera hat die gleiche Sensorgröße und die gleiche Anzahl an Megapixeln wie beim Galaxy S24, aber ihre Fähigkeit, Licht einzufangen, wird verbessert, und bei der Ultrawide wird es noch keine Änderungen geben, zumindest nicht in diesem ersten Prototypen.

Die Periskopkamera verfügt über einen großen Sensor und einen variablen Zoom, jedoch mit zwei festen Brennweiten, wobei die erste zwischen dem 4- und 5-fachen Zoom und die zweite zwischen dem 6- und 7-fachen Zoom liegt, sodass es sich nicht um die gleiche Technologie mit stufenlosem variablen Zoom handelt , zum Beispiel im Xperia 1 V vorhanden. Die idealen Anfangs- und Endbrennweiten werden noch getestet.

Samsung Galaxy S25: Konkurrenz zum Event und neue Bezahl-Varianten

In dieser Woche gab es zwei neue interessante Hinweise zum Samsung Galaxy S25 und sie zeigen, dass Samsung sowohl die Modellpalette als auch die Monetarisierung weiter entwickelt:

Zum eine könnten die Galaxy S25 zum Event Anfang 2025 nicht mehr alleine der Star sein, denn Samsung will wohl auch ein neues Z Fold Slim Modell zu diesem Termin vorstellen. Die Galaxy S25 Serie muss also das Rampenlicht mit einem weiteren Topmodell teilen, wenn die Gerüchte stimmen. Das zeigt auch, in welche Richtung Samsung die Prioritäten verschiebt.

Der neue Galaxy Ring soll dazu mit einem Abo Modelle angeboten werden und den Zugriff auf Cloud- und Speicherdienste zu finanzieren. Einige Experten fragen sich daher, ob diese Form der Abos auch bei den Smartphones zum Einsatz kommen wird und die Galaxy S25 mit neuen Abo Option für den Cloudzugriff und beispielsweise erweiterte KI Zugriffe angeboten werden. Details dazu fehlen aber bisher noch.

Vielleicht wird beim Event von Samsung in wenigen Wochen bereits ein Ausblick gegeben, was davon zutreffen könnte.

Samsung Galaxy S25 ultra: Richtig viel RAM geplant!

Samsung war in den letzten Jahren beim RAM-Speicher der Ultra-Modelle eher sparsam gewesen und hatte die Geräte maximal mit 12 GB RAM ausgestattet. Mit dem Samsung Galaxy S25 ultra wird sich dies nun ändern. Die günstigeren Varianten bleiben zwar weiter bei 12 GB RAM, aber es wird auch eine Top-Version geben, die 16 GB RAM mitbringt und dazu auf 512 GB internen Speicher setzt. Damit schließt das Unternehmen an die Ausstattung von Galaxy S20 und S21 an und das dürfte auch Fans mit großem Speicherbedarf zufrieden stellen. Das ist wichtig, da es wohl wieder keine Möglichkeit zur Speichererweiterung geben wird.

Etwas unsicher noch: Samsung bringt nicht immer alle Speichervarianten in allen Märkten. Daher bleibt offen, ob die 16 GB RAM Variante des Samsung Galaxy S25 ultra auch in Deutschland in den Handel kommt, aber wir bleiben da zuversichtlich.

Die schlechte Nachricht: Samsung wird beim Galaxy S25 zumindest bei den normalen Versionen den Speicher nicht erhöhen. Aktuell bietet die Geräte in der Einsteiger-Version 8 GB RAM und das wird wohl auch im kommenden Jahr so bleiben. Experten hatten damit gerechnet, dass Samsung in diesem Bereich etwas mehr Speicher bietet, da die Galaxy S25 im kommenden Jahr mit der nächsten Version von Galaxy AI ausgestattet sein sollen und daher mehr Power und mehr Speicher durchaus eine gute Option wäre. Aktuell sieht es aber so aus, als würde Samsung mit der Speicher-Konfiguration aus diesem Jahr auch bei den Galaxy S25 weiter machen, aber eventuell gibt es die nächste Generation von RAM-Chips, die dann etwas schneller sind auch wenn sie nicht mehr Speicher bieten.

Dazu bieten natürlich auch die Galaxy S25 wieder die RAM plus Option mit der interner Speicher auch als RAM genutzt werden kann – eine wirklich effektive Lösung ist das aber natürlich nicht.

