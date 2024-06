Samsung Galaxy S24 Serie: gleich 3 Firmware-Testversionen werden entwickelt

Samsung hat mit den Arbeiten an der Galaxy S24 Serie ganz schön viel zu tun, denn das Unternehmen entwickelt derzeit gleich 3 neue Firmware Versionen für die Modelle parallel. Auf den Testserver kann man bereits die entsprechenden Varianten finden und derzeit sind diese Varianten aktuell:

One UI 6.1 (Juni Update): S928NKSU2AXE4/S928BXXS2AXEF

One UI 6.1 based on 6.1.1: S928BXXU2AXEC

One UI 7: S928BXXU2BXE8

Das Juni Update wird dabei wohl bereits in wenigen Tagen für die Geräte zur Verfügung stehen und vor allem den Sicherheitspatch auf den Juni-Level mitbringen. Danach könnte in einigen Wochen das Update auf 6.1.1 folgen, wobei noch nicht ganz sicher ist, ob die Bezeichnung stimmt. Die .1 Versionen waren in der Regel für die faltbaren Modelle gedacht, aber vielleicht setzt Samsung hier auf eine neue Bezeichnung.

Im Herbst kommt dann das Update auf One Ui 7.0 wenn Google Android 15 vorgestellt hat und Samsung beginnt, alle Modelle auf die neue Version aufzurüsten.

Was wird für One UI 7 erwartet?

Android 15 als Basis: One UI 7 wird voraussichtlich auf Android 15 aufbauen und dessen Funktionen wie verbesserte Privatsphäre-Einstellungen und erweiterte Benachrichtigungsoptionen integrieren.

Verbesserungen der Kamera: KI-gestützte Kamerafunktionen, erweiterte Videobearbeitungstools und mehr Möglichkeiten im Pro-Modus der Kamera-App sind wahrscheinlich.

Satellitenkommunikation: Native Satellitenkommunikation könnte für Notfälle in abgelegenen Gebieten integriert werden.

Bixby-Integration: Eine verbesserte Integration von Bixby, dem virtuellen Assistenten von Samsung, wird erwartet.

DeX-Modus und Multi-Tasking: Verbesserungen für den DeX-Modus, der die Verwendung des Smartphones als Desktop-PC ermöglicht, und die Multi-Window-Funktionalität sind ebenfalls möglich.

Anpassungsmöglichkeiten: Die Erstellung eigener Themen und weitere Optionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche könnten hinzukommen.

Weitere mögliche Neuerungen:

Optimierungen der Systemleistung und des Akkumanagements

Verbesserter Datenschutz und Sicherheit

Neue Apps und Funktionen von Samsung

Release: Der offizielle Release von One UI 7 wird voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 2024 stattfinden.

