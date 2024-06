WhatsApp: Beta-Version zeigt neuen Status Überblick

WhatsApp arbeitet derzeit an einem neuen Design für den Status-Überblick der Kontakte in der App und in der Beta-Version des Messenger kann man bereits sehen, was geplant ist. Offensichtlich will das Unternehmen hier eine horizontalen Überblick integrieren, den man auch bereits in dieser Form von Facebook her kennt. Damit näheren sich die Systeme weiter an und Nutzer finden die gleichen Elemente sowohl in Facebook als auch in WhatsApp.

Teilweise werden dabei bis zu 8 Statusmeldungen angezeigt, ob dies bereis das Maximum ist bleibt aber offen. Durchaus denkbar, dass man auch noch mehr Kontakte und deren Status hinzufügen kann.

Bisher ist nicht bekannt, wann genau die neue WhatsApp Version online geht und endgültig ausgerollt wird. Daher bleibt offen, wann der neue Status in der App tatsächlich zu sehen sein wird.

Zuletzt aktualisiert: 5. Juni 2024