Redmi schafft es unter die meistverkauften Smartphones in Europa

Redmi hat einen guten Start in das Jahr 2024 vorgelegt und schafft es gleich mit zwei Modellen in die Top10 der meistverkauften Smartphones in Europa (1. Quartal 2024). Das Unternehmen fasst also auch auf diesem Markt zunehmen Fuß und kann nennenswerte Verkaufszahlen vorlegen. Konkret gehen die Analysten von Canalys von folgenden Zahlen aus:

Reddmi 13C mit 1,2 Millionen verkauften Einheiten (Platz 6)

Redmi Note 13 4G mit 1,1 Millionen verkaufen Einheiten (Platz 8)

Damit kann das Unternehmen sogar einige der Samsung Smartphones im Bereich der unteren Mittelklasse verdrängen.

Spannend ist auch zu sehen, dass Redmi die Muttermarke Xiaomi bei den Verkaufszahlen hinter sich lassen kann. In den Top10 der meistverkauften Smartphones im ersten Quartal 2024 findet sich kein einziges Xiaomi Smartphone. Redmi kann hier also mehr Geräte verkaufen als die Muttermarke. Das liegt aber natürlich auch etwas an der Ausrichtung. Xiaomi setzt mittlerweile mehr auf die teureren Geräte, die sich natürlich nicht ganz so gut verkaufen wie die Modelle im Preisbereich von 100 bis 200 Euro. Daher wird der Erfolg von Redmi auch bei Xiaomi sicher erfreut zu Kenntnis genommen worden sein.