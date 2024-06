iPhone 15 pro max ist das meistverkaufte Smartphone in Europa (die anderen Modelle schwächeln)

Die Analysten von Canalys haben die Verkaufszahlen für Smartphones in Europa im ersten Quartal zusammengestellt und Apple kann hier wieder die ersten Plätze belegen. Das iPhone 15 pro kommt auf Platz 1 mit ca. 2,6 Millionen verkauften Einheiten und das iPhone 15 pro belegt den zweiten Platz mit 1,6 Millionen verkaufen Geräten. Danach kommt bereits das Samsung Galaxy S24 ultra (1,6 Millionen verkaufte Geräte).

Die Probleme mit den Verkaufszahlen bei Apple zeigen sich aber trotz der guten Plätze auch bei dieser Analyse. Das iPhone 15 pro max kann zwar bei den Verkaufszahlen im Vergleich zum ersten Quartal 2023 zulegen, aber die anderen Modelle verkaufen sich schlechter als im Vorjahr. Insgesamt kommt Apple daher bei den drei bestverkauften Smartphones des Unternehmens nur 5,6 Millionen Einheiten im ersten Quartal. Ein Jahr zuvor waren es noch 6,3 Millionen Geräte gewesen. Das iPhone 15 plus ist bei den Top10 nicht mit dabei, daher fehlen die Verkaufszahlen der Modelle in dieser Rechnung, aber es ist nicht anzunehmen, dass die Plus-Versionen die 800.000 fehlenden Geräte 2024 wettmachen könnten.

Apple kann also im ersten Quartal 2024 wieder die meistverkauften Geräte präsentieren, aber der Abstand zu Samsung ist deutlich geringer geworden.

„KI-Fähigkeiten werden für den Rest des Jahres die Kommunikation der Anbieter mit Verbrauchern in Europa vorantreiben, insbesondere für diejenigen Anbieter, die ihre Präsenz im Premiumsegment stärken möchten“, sagte Analyst Runar Bjørhovde. „In einer kürzlich von Canalys durchgeführten Verbraucherstudie, die sich auf die europäische Wahrnehmung von KI-Funktionen auf Smartphones konzentrierte, gaben 40 % der Befragten an, positiv darüber zu sein, welche KI-Funktionen ihr Smartphone-Erlebnis verbessern können. Doch die Kluft zwischen Interesse und Kaufabsicht dürfte groß sein. Daher sollten KI-Fähigkeiten ganzheitlich und ausgewogen als Teil eines breiteren Produkt- und Markenmarketings genutzt werden, da der durchschnittliche europäische Verbraucher hinsichtlich der KI-Fähigkeiten auf Smartphones vorsichtig optimistisch ist. Sich auf den Marketing-Hype zu stürzen und KI übermäßig einzusetzen, wird das Risiko unerfüllter Verbrauchererwartungen, einer Markenverwässerung und eines geringeren Vertrauens der Verbraucher in die Region erhöhen.“

Zuletzt aktualisiert: 7. Juni 2024