Apple Glasses: Die Brille ist tot, es lebe die Brille!

Mark Gurman hatte bereits Anfang des Jahres geschrieben, dass Apple nicht mehr an einer reine Brille arbeitet. Mittlerweile scheint er da nicht mehr so sicher, denn nun geht er davon aus, dass Apple eigene Glasses wohl bereits Ende 2026 auf den Markt bringen wird. Die Modelle sollen KI Unterstützung haben und möglicherweise noch weitere AR Funktionen, die man bereits vom Apple Pro Motion Headset kennt.

Gurman schreibt dazu selbst:

Allerdings gab es jedes Jahr Hinweise und Gerüchte rund um Apple Glasses, so dass es wohl besser ist, noch etwas abzuwarten, bis andere Experten auch diese Entwicklung bestätigen oder vielleicht sogar Apple einen Ausblick auf die neue Technik gibt.

Apple plant derzeit eine ganze Reihe von Geräte im Bereich der Mixed Reality und will in Verbindung mit dem iPhone ganz neue Möglichkeiten schaffen, die Realität mit zusätzlichen Informationen anzureichen. Für die Brille von Apple sieht es aber weiter nicht so gut aus, planmäßig soll dieses Gerät nach aktuellen Leaks (natürlich inoffiziell) wohl erst in einigen Jahren auf dem Markt erscheinen. Hintergrund sind Details des Apple Analysten Ming-Chi Kuo, Apple selbst hat leider noch keinen Zeitplan in diesem Bereich veröffentlicht.

Die bisherigen Gerüchte über einen recht schnelles Marktstart der Brille von Apple haben sich damit nicht bestätigt. Apple arbeitet zwar an weiteren Geräten dieser Art (etwa einem AR Headset), die Brille wird es wohl aber erst in einigen Jahren geben.

Apple Glass: Markstart Ende 2021 und Preise bei 500 Euro vermutet

Gleich zu Anfang: es gibt nach wie vor keine offizielle Bestätigung von Apple, wann die smarte Brille von Apple auf den Markt kommen wird oder wie weit die Arbeiten an diesem Projekt sind. Die Leaks und Details dazu sind aber mittlerweile recht massiv und sowohl Leaker Jon Prosser als auch andere Experten haben Informationen dazu veröffentlicht, so dass es wahrscheinlicher wird, dass dieses Projekt umgesetzt werden könnte.

Konkret soll die Brille auf den Namen Apple Glass getauft werden und über ein neues Interface namens Starboard steuerbar sein. Es gibt auch eine Ladestation dafür, die Pläne von Apple für kompletten Drahtlosigkeit scheint man also bei den Apple Glasses noch nicht umsetzen zu können. Der preis soll bei 500 Dollar liegen – in Deutschland wohl etwas darüber.

Bei Appleinsider schreibt man dazu:

Prolific leaker Jon Prosser has released a video discussing Apple’s long-rumored augmented reality smart glasses. In it, he predicts that all data processing is said to happen on a wirelessly connected iPhone, similar to how the Apple Watch communicates. The „Apple Glass“ is expected to retail for $499, but a prescription cost would increase the total cost to the user — and sunglasses may not be available at launch. A prototype that Prosser says that he’s seen has plastic frames, but metal may be used later.