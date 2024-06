Neues Nothing Projekt: das CMF Phone

Nothing hat bereits unter dem eigenen Namen drei Smartphones auf den Markt gebracht, aber in letzter Zeit wurden auch immer mehr Projekte unter der Bezeichnung CMF gelauncht. Es gab dabei auch immer Hinweise, dass das Unternehmen an einem Smartphone unter diesem Namen arbeitet und gestern hat man nun bestätigt, dass ein CMF Phone (1) geplant ist.

Leider gibt es bisher kaum Details dazu, was an Technik beim neuen Smartphone geplant ist. CMF schreibt lediglich:

Wir stellen vor: CMF Phone 1. Vom Design her wunderbar. Aufgrund der Innovation und der akribischen Aufmerksamkeit für das Design dient es als wunderbarer Einstiegspunkt in unser gesamtes Produktökosystem. Da andere diese Kategorie übersehen, widmen wir ihr unsere volle Aufmerksamkeit.

Man scheint also wieder auf ein interessantes Design zu setzen und wahrscheinlich werden die Modelle auch etwas billiger als die Nothing Phones. CMF deckt mehr oder weniger den Einsteiger-Bereich ab und damit das Segment für die billigerenProdukte und Smartphones.

CMF ist eine neue Tochtermarke des Unternehmens Nothing, die im August 2023 vorgestellt wurde. Nothing selbst wurde von Carl Pei, dem Mitbegründer von OnePlus, gegründet. Ziel von CMF ist es, qualitativ hochwertige Technikprodukte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CMF eine neue und interessante Marke ist, die sich auf erschwingliche Technikprodukte konzentriert. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die Marke sein wird, aber die ersten Produkte sind vielversprechend.