iOS 18: Siri, frag bitte ChatGPT …

Apple hat wie angekündigt auf dem WWDC 2024 die eigenen Pläne zum Einsatz von KI vorgestellt und iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia werden zukünftig Zugriff auf ChatGPT bekommen. Unter anderem soll Siri Anfragen an ChatGPT stellen können um so bessere Antworten zu bekommen. Allerdings soll dies nur nach Rückfrage und Freigabe durch den Nutzer geschehen und auch streng anonymisiert. Anfragen von iOS Nutzern an ChatGPT sollen sich also nicht zurückverfolgen lassen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Apple integriert den Zugang zu ChatGPT in Erlebnisse in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. So können Anwender:innen auf das Wissen zurückgreifen − und auf die Fähigkeiten, Bilder und Dokumente zu verstehen − ohne zwischen Tools zu wechseln. Siri kann das Wissen von ChatGPT nutzen, wenn es hilfreich ist. Nutzer:innen werden um Erlaubnis gebeten, bevor Fragen an ChatGPT gesendet werden, zusammen mit Dokumenten oder Fotos. Siri präsentiert dann direkt die Antwort

ChatGPT wird in die systemweiten Schreibwerkzeuge von Apple integriert, um Nutzer:innen dabei zu unterstützen, Inhalte für jegliche Texte zu generieren. Mit der Funktion “Compose” haben Nutzer:innen zudem Zugriff auf ChatGPT-Bildwerkzeuge, um passende Bilder in einer Vielzahl von Stilen zu erstellen.

ChatGPT wird noch in diesem Jahr für iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia mit GPT-4o erscheinen. Nutzer können es kostenlos ohne einen ChatGPT-Account nutzen. Abonnenten von ChatGPT können ihre Konten verknüpfen und erhalten so direkten Zugang zu den kostenpflichtigen Funktionen innerhalb dieser Plattformen. Welche Vorteile es bringt, den Account zu verknüpfen, hat Apple bisher nicht mitgeteilt.

Zuletzt aktualisiert: 11. Juni 2024