Samsung Galaxy S24: Juni-Update startet in Korea

Eigentlich hatten die meisten Experten bereits in der letzten Woche damit gerechnet, aber nun scheint Samsung mit der Entwicklung fertig und in Süd-Korea wird das Juni Update mit dem neusten Sicherheitspatch nun für die Samsung Galaxy S24 Modelle verteilt. Wie immer geht es dabei vor allem um die Sicherheit und das Schließen der bekannten Sicherheitslücken, so dass keine größeren neue Funktionen zu erwarten sind.

Die Build-Nummern dazu lauten: S928NKSU2AXE4 / S928NOKR2AXE4 / S928NKSU2AXE4

Einen Termin für das Update in Deutschland gibt es bisher noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die Galaxy S24 Serie in wenigen Tagen auch in Deutschland die Juni-Version bekommen wird.

Zuletzt aktualisiert: 10. Juni 2024