Smartmobil: Neue Tarife mit aggressiven Preisen

Smartmobil bietet ab sofort neue Tarife an und hat dabei die monatliche Kosten gesenkt. Beispielsweise gibt es nun dauerhaft eine komplette Allnet Flat unter 5 Euro im Monat. Das gab es bisher nur aktionsweise bei Sim.de und nun macht Smartmobil einen eigenen Tarif daraus. Auch die anderen Preise sind sehr knapp kalkuliert und bieten mit die besten Preis, die man derzeit in diesem Bereich am Markt bekommen kann. So zahlt man beispielsweise 6,99 Euro für die Flatrate mit 10 GB – auch das ist ein wirklich guter Preis am Markt. Zentral ist aber natürlich der 5 Euro Handyvertrag mit 5 GB Datenvolumen – das ist derzeit mit der beste Preis, den man in diesem Bereich auf den Markt bekommen kann.

Die neuen Tarife bei Smartmobil

Marke Tarif Bereitstellungspreis

oVlz / mVlz smartmobil.de Allnet Flat 5 GB für 4,99€ statt 9,99€ 29,99€ / 0€ smartmobil.de Allnet Flat 10 GB für 6,99€ statt 14,99€ 29,99€ / 0€ smartmobil.de Allnet Flat 10+5 GB für 9,99€ statt 14,99€ 29,99€ / 0€ smartmobil.de Allnet Flat 25 GB für 14,99€ 29,99€ / 0€

Das Unternehmen bietet aktuell auch 5G mit bis zu 50 Mbit/s, leider ist im Internet-Bereich aber auch weiter die Datenautomatik aktiv. Wer das nicht möchte, sollte sie direkt bei der Bestellung abschalten.

Smartmobil ist eine Mobilfunkmarke der Drillisch Online GmbH, einem deutschen Telekommunikationsunternehmen. Sie bietet günstige Handytarife im D1-Netz (ehemals Telekom) an, sowohl mit als auch ohne Vertrag.

Smartmobil zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Smartmobil legt Wert auf Nachhaltigkeit und bietet daher auch Tarife mit Ökostrom an. Kundenservice: Smartmobil bietet einen Kundenservice per Telefon, E-Mail und Live-Chat an.