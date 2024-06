iOS 18: Apple misstraut der KI

Apple Intelligence ist der neue Name für Apples hauseigene künstliche Intelligenz. Es ist keine eigenständige Software, sondern vielmehr ein Sammelbegriff für verschiedene KI-Funktionen, die bereits in Apple-Produkten und -Diensten vorhanden sind und in Zukunft weiterentwickelt werden sollen.

Allerdings ist der Vertrauen von Apple in die neuen KI Funktionen noch nicht unbedingt groß. Google kämpft derzeit mit schlechten Ergebnissen durch die KI in der US-Suche und hat sich durch die Antworten der KI teilweise lächerlich gemacht. Apple will dies vermeiden und macht daher alle KI Funktionen abschaltbar. Wer damit nicht zufrieden ist, kann also auch zu einem normalen iOS ohne KI zurückkehren. Dazu wird wohl ChatGPT die generativen Funktionen unterstützen, so dass Apple die eigene Marke damit nicht in Verbindung bringt, wenn die KI sich Antworten oder Details einfach ausdenkt.

Apple plant die Vorstellung von Apple Intelligence für iOS 18 und macOS 15 im Juni 2024

Die erwarteten Funktionen per Apple Intelligence

Apple hat zwar noch keine offizielle Ankündigung zu Apple Intelligence und seinen Funktionen gemacht, aber es gibt aus zuverlässigen Quellen und Leaks einige Informationen, die deuten darauf hin, was zu erwarten ist:

Verbesserungen in existierenden Apps:

Safari: Intelligente Suche mit verbesserten Suchergebnissen und personalisierten Empfehlungen.

Intelligente Suche mit verbesserten Suchergebnissen und personalisierten Empfehlungen. Spotlight-Suche: Schnellere und präzisere Ergebnisse durch die Nutzung von KI.

Schnellere und präzisere Ergebnisse durch die Nutzung von KI. Fotos: Bessere Bildverwaltung und -erkennung, z. B. automatische Albenerstellung und erweiterte Suchfunktionen.

Bessere Bildverwaltung und -erkennung, z. B. automatische Albenerstellung und erweiterte Suchfunktionen. Benachrichtigungen: Zusammenfassung und Priorisierung basierend auf dem Nutzerverhalten.

Zusammenfassung und Priorisierung basierend auf dem Nutzerverhalten. Siri: Erweiterung der Funktionen in verschiedenen Apps, z. B. Kameraeinstellungen, Kalender und Erinnerungen.

Erweiterung der Funktionen in verschiedenen Apps, z. B. Kameraeinstellungen, Kalender und Erinnerungen. Diktierfunktion: Präzisere und schnellere Transkriptionen.

Neue Funktionen: (hier ist nicht ganz klar, wie weit dies von OpenAI und ChatGPT übernommen wird)

Generative KI: Erstellung von Inhalten wie benutzerdefinierten Emojis oder Musikstücken auf Basis von Texteingaben.

Erstellung von Inhalten wie benutzerdefinierten Emojis oder Musikstücken auf Basis von Texteingaben. Geräteübergreifende Funktionen: Intelligente Funktionen, die über mehrere Apple-Geräte hinweg funktionieren, z. B. automatische Weiterleitung von Aufgaben oder Erinnerungen.

Intelligente Funktionen, die über mehrere Apple-Geräte hinweg funktionieren, z. B. automatische Weiterleitung von Aufgaben oder Erinnerungen. Erweiterte Gesundheitserkennung: Nutzung von KI zur Analyse von Gesundheitsdaten, z. B. Schlaftracking oder Blutzuckermessung.

Allgemeines:

On-Device-Verarbeitung: Ein Großteil der KI-Verarbeitung soll direkt auf dem Gerät stattfinden, um Datenschutz und Leistung zu verbessern.

Ein Großteil der KI-Verarbeitung soll direkt auf dem Gerät stattfinden, um Datenschutz und Leistung zu verbessern. Integration mit dem Apple-Ökosystem: Nahtlose Integration der KI-Funktionen in alle Apple-Produkte und -Dienste.

Nahtlose Integration der KI-Funktionen in alle Apple-Produkte und -Dienste. Fokus auf Datenschutz: Apple betont, dass der Datenschutz bei der Entwicklung von KI-Funktionen eine zentrale Rolle spielt.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur Spekulationen auf Basis von Leaks und Berichten sind. Die tatsächlichen Funktionen von Apple Intelligence könnten sich davon unterscheiden.