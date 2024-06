Samsung Galaxy S25: So soll die KI Leistung gesteigert werden

Über die Prozessor-Ausstattung beim der Galaxy S25 Serie wird derzeit viel spekuliert und auch darüber, wie schnell die neuste Generation von Chipsätzen Ende des Jahres sein wird. Es gibt aber Hinweise, dass Samsung auch an anderer Stelle die Performance nach oben schrauben möchte, denn angeblich soll das Galaxy S25 ultra mit dem neuen UFS 4.1 Standard ausgestattet sein. Damit wären Schreibgeschwindigkeiten im Speicherbereich von an die 10 GB/s möglich und damit deutlich höhere Geschwindigkeiten für Speicheroperationen als bisher.

Bei Phonearena schreibt man dazu:

UFS 5.0, das nächste große Update in der Welt des Universal Flash Storage, wird voraussichtlich erst 2027 verfügbar sein, obwohl sich der neue Standard bereits in der Entwicklung befindet. Das nächste kleinere Update wird als UFS 4.1 erscheinen. In einem Tweet von Sawyer Galox heißt es, dass das Galaxy S25 Ultra des Jahres 2025 voraussichtlich UFS 4.1 verwenden wird. Interessanterweise erwähnt sein Tweet nicht, ob die gesamte Galaxy S25-Serie UFS 4.1 verwenden wird.