Samsung Galaxy Z Flip7 FE: nicht viel günstiger als die normalen Modelle

Die Gerüchte um ein FE-Modell im faltbaren Bereich haben sich bestätigt. Samsung hat auch das Galaxy Z Flip FE vorgestellt und bringt damit eine etwas günstigere Version auf den Markt. Das Samsung Galaxy Z Flip7 FE ergänzt das aktuelle Foldable-Portfolio um ein weiteres Modell. Trotz seines kompakten Formats im zusammengeklappten Zustand bietet es ein großzügiges 6,7-Zoll-Hauptdisplay. Die integrierte 50-Megapixel-FlexCam ermöglicht hochwertige Selfies und Videoaufnahmen bequem mit einer Hand im Flex-Modus. Über das Frontdisplay liefert die Funktion Now Brief nützliche Informationen wie Wetterdaten, Termine und Verkehrsinfos – abgestimmt auf das handliche Design des Geräts. Das Galaxy Z Flip7 FE ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und überzeugt durch einen klaren, minimalistischen Look, der die moderne Foldable-Ästhetik unterstreicht.

Mit 999 Euro sind die Modelle aber nicht deutlich billiger als die normalen Z Flip7. Diese werden für 1199 Euro angeboten und der Preisunterschied ist nicht so groß, dass man wirklich von einem deutlichen Vorteil reden kann.

Samsung Galaxy Z Flip SE zeigt sich im Leistungstest

Bereits im letzten Jahr gab es Hinweise, das Samsung an einer günstigeren Version der faltbaren Modelle arbeitet und diese 2025 unter dem Namen Galaxy Z Flip SE auf den Markt kommen sollen. Nun ist ein solches Modell bei Geekbench aufgetaucht. Die Modell-Nummer ist dabei die SM-F761N und daher deutet alles darauf hin, dass es sich um ein FE Modell der Flip Serie handelt.

Die technischen Daten laut Geekbench sehen dabei wie folgt aus:

Exynos 2400 SoC

Samsung Xclipse 940 GPU

Android 16

8GB RAM

Samsung setzt bei den Modellen auf den Exynos 2400 Prozessor. Dieser wird direkt von Samsung hergestellt und kann daher wohl günstiger angeboten werden als die Chipsätze von Qualcomm und anderen Herstellern. Daher dürfte das FE auch generell im Preis billiger werden als die aktuellen Flip Modelle. Wir rechnen mit Preisen deutlich unter 1.000 Euro. Allerdings wird wohl auch das Samsung Galaxy Z Flip FE kein Einsteiger-Modelle im extrem günstigen Segment werden.

UPDATE In neueren Tests schaffen die Modelle auch deutlich mehr Leistung. Es bleibt aber beim Exynos Prozessor.

Wahrscheinlich wird das Galaxy Z Flip FE auch Galaxy AI bekommen und daher auf die normaler Version der KI von Samsung setzen. Das Unternehmen bietet mit Awesome AI inzwischen auch eine abgespeckte Version an, aber diese wird aktuell vor allem in der A-Serie eingesetzt. Die 8 GB RAM der neuen Modelle macht es technisch auf jeden Fall möglich, dass Galaxy AI mit allen Funktionen zum Einsatz kommen wird.

Aktuell fehlt leider noch ein Datum, wann genau Samsung den Start der neuen Z Flip FE plant. Es gibt auch noch keine Zeitplan, wann der Launch und wann der Verkaufsstart etwa sein könnten. Eventuell müssen Nutzer daher noch warten, bis Galaxy Z Flip 7 und Fold7 auf den Markt kommen. Die FE-Modelle könnten direkt in einem Zuge mit diesen Geräten vorgestellt werden. Das wäre dann wohl das dritte Quartal 2025.