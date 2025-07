Samsung Galaxy Z Flip7: 1199 Euro für die neuen Modelle

Samsung hat das Galaxy Z Flip7 offiziell vorgestellt und man kann die neue Modelle ab sofort vorbestellen.Der Preis startet dabei ab 1.199 Euro und ab dem 22. Juli gehen die Smartphones offiziell in den Handel.

Das Samsung Galaxy Z Flip7 demonstriert dabei, dass leistungsstarke KI-Technologie auch in kompakten Geräten möglich ist. Laut TM Roh, Präsident und Leiter der Device eXperience Division bei Samsung Electronics, vereint das neue Modell fortschrittliche multimodale KI-Funktionen mit einem benutzerfreundlichen Infinity-Frontdisplay. Ziel ist ein Smartphone, das sich flexibel anpasst, vorausschauend agiert und den Nutzer im Alltag unterstützt.

Das Gerät verfügt über das bisher größte und hellste Infinity-Frontdisplay der Flip-Serie. Mit 4,1 Zoll Super-AMOLED-Technologie, einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits bietet es eine klare Darstellung auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Hauptdisplay misst 6,9 Zoll und liefert ebenfalls eine flüssige und kontrastreiche Darstellung.

Das Galaxy Z Flip7 ist besonders kompakt und robust. Es wiegt 188 Gramm und ist im gefalteten Zustand nur 13,7 mm dick. Vorder- und Rückseite sind mit Gorilla Glass Victus 2 geschützt, während das neue Flex-Scharnier aus Advanced Armor Aluminium für zusätzliche Stabilität sorgt.

Im Inneren arbeitet ein speziell entwickelter 3-nm-Prozessor mit verbesserter CPU-, GPU- und NPU-Leistung. Der Akku mit 4.300 mAh ermöglicht bis zu 31 Stunden Videowiedergabe. Erstmals unterstützt das Gerät auch Samsung DeX, wodurch es sich als mobiler Arbeitsplatz nutzen lässt.

Die Galaxy AI-Funktionen sind direkt über das Frontdisplay zugänglich und ermöglichen Sprachsteuerung, kontextbezogene Informationen und personalisierte Empfehlungen. Mit One UI 8 und Android 16 ist das Flip7 auf dem neuesten Stand der Softwareentwicklung. Funktionen wie Google Gemini Live, Now Bar und Now Brief erweitern die Möglichkeiten zur Interaktion und Individualisierung.

Für die Fotografie bietet das Gerät ein Dual-Kamerasystem mit 50-MP-Weitwinkel- und 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Die ProVisual Engine sorgt für optimierte Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen. Selfies lassen sich direkt über das Frontdisplay aufnehmen und bearbeiten. Features wie Zoom Slider, Dual-Vorschau und Portrait Studio bieten zusätzliche kreative Optionen.

UPDATE Durch Evan Blass gibt es nun auch erste Hinweise auf das Design der neuen Modelle. Er hat die Render Grafiken sowohl der Flip7 als auch der Galaxy Z Flip7 FE veröffentlicht.

One UI 8 out of the box

Samsung hat offiziell angekündigt, dass die Galaxy Z Flip7 und Fold7 als erste Modelle direkt One UI 8 von Haus aus bekommen werden. Die neuen Modelle starten also direkt mit den neusten One UI Version.

Samsung schreibt dazu:

One UI ist Samsungs integrierte Softwareplattform, die Galaxy-Geräten dabei helfen soll, den Alltag zu vereinfachen und Produktivität und Komfort zu steigern. Dank der Partnerschaft zwischen Samsung und Google wird One UI 8 diesen Sommer auf Samsungs neuesten faltbaren Geräten eingeführt und schrittweise auf weitere Galaxy-Geräte ausgeweitet, sodass Nutzer nun mit der neuesten Android-Version ein verbessertes und personalisierteres mobiles Erlebnis genießen können.

Danach soll es die neue Version auch für andere Modelle geben.

Das Samsung Galaxy Z Flip7 ist dazu im Leistungstest von Geekbench aufgetaucht und erreicht dort folgende Werte:

Single-Core: 2012

Multi-Core: 7563

Das Samsung Galaxy Z Flip6 ist im Leistungstest von Geekbench aufgetaucht und erreicht dort folgende Werte:

Patent zeigt neue Display-Steuerung

Es ist ein neues Patent von Samsung aufgetaucht, dass für Flip Modelle eine neue Steuerung durch einen teilbaren Bildschirm zeigt. Auf diese Weise kann mit nur einem Display die Funktion von mehreren Displaybereichen sehr einfach dargestellt werden.

Das Patent beschreibt ein Cover-Display, das in zwei Bereiche unterteilt ist: ein größerer Hauptbereich und ein kleinerer sekundärer Bereich, ohne physische Trennung. Durch Software können beide Bereiche unabhängig genutzt und miteinander interagieren. Unter bestimmten Bedingungen zeigt das System zwei unterschiedliche Inhalte mit einem sichtbaren Zwischenraum. Dies ermöglicht verbessertes Multitasking oder bessere Benachrichtigungen auf dem kleineren Display. Ein Highlight ist die Drag-and-Drop-Funktion, mit der Inhalte nahtlos zwischen den Bereichen verschoben werden können. Der kleinere Bildschirm kann bei ausgeschaltetem Hauptdisplay aktiv bleiben, um minimalistische Informationen wie Benachrichtigungen, E-Mails, Uhrzeit oder Musiksteuerung anzuzeigen.

CAD-Render zeigen bereits das Design

Leider gibt es noch kein Bildmaterial zum Galaxy Z Flip 7, aber bei Android-Headlines hat man bereits CAD-Grafiken der Geräte erstellt (auf Basis der bekannten Leaks und Abmessungen) und kann so bereits visualisieren, wie die Geräte wahrscheinlich aussehen werden. In den Details kann es natürlich noch Abmessungen geben.

Das Hauptdisplay soll dabei in diesem Jahr mit 6,85 Zoll größer ausfallen als im letzten Jahr. Weitere größere Veränderungen beim Design der Flip-Modelle scheinen aber aktuell nicht geplant.

Samsung Galaxy Z Flip7 soll Exynos 2500 Chipsatz bekommen

Es bleibt wohl dabei, dass der Exynos 2500 für einen Einsatz im Galaxy S25 zu spät kommen wird, aber für andere Modelle für Samsung kann der Chipsatz genutzt werden. Samsung wird daher eine Umstellung vornehmen und beim Samsung Galaxy Z Flip7 auf den Exynos 2500 Prozessor setzen. In den letzten Jahren hatte das Unternehmen bei diesen faltbaren Smartphones zwar immer auf Snapdragon Prozessoren gesetzt, aber mittlerweile scheint der Kostendruck so hoch zu sein, dass man die Umstellung auf den hauseigenen Exynos 2500 Chipsatz vornimmt.

Ein kompletter Ersatz für den Einsatz im Galaxy S25 dürfte dies aber nicht sein, denn Samsung verkauft mehrere Millionen Geräte im S-Segment mehr als bei den Flip Modellen. Daher dürfte allein die Nutzung beim Z Flip7 die Produktion der Exynos 2500 kaum auslasten. Wahrscheinlich wird Samsung den Prozessor daher auch in anderen Geräten zum Einsatz bringen.

UPDATE Es gibt auch Hinweise auf die Modell-Nummer der neuen Geräte. Diese werden wohl als SM-F751 erscheinen.

Die Details zum Exynos 2500 (erwartet)

Der Exynos 2500 Prozessor von Samsung ist ein spannendes Thema, da bei den kommenden Topmodellen von Samsung zum Einsatz kommen soll.

Leistung und Architektur:

Der Exynos 2500 wird in einem 3-nm-Prozess (SF3) hergestellt und nutzt die Gate-all-around-Technologie (GAA) . Diese Technologie ermöglicht eine verbesserte Energieeffizienz und Leistung.

(SF3) hergestellt und nutzt die . Diese Technologie ermöglicht eine verbesserte Energieeffizienz und Leistung. Er wird voraussichtlich eine ungewöhnliche Cluster-Konfiguration mit drei Performance-Cores aufweisen, was ihn von anderen Prozessoren abhebt.

Benchmark-Ergebnisse:

Erste Geekbench-Tests zeigen, dass der Exynos 2500 im europäischen Galaxy S25+ eine Punktzahl von 2.359 erreicht hat. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Leistung zwar nicht die besten Werte im Vergleich zu MediaTek und Qualcomm erreicht, aber dennoch respektabel ist.

Produktion und Herausforderungen

Berichten zufolge hat Samsung mit einem hohen Ausschuss bei der Produktion des neuen SoC (System on Chip) zu kämpfen, was auf mögliche Herausforderungen in der Fertigung hinweist.

Vergleich mit Snapdragon:

Der Exynos 2500 wird als direkter Konkurrent zum Snapdragon 8 Elite angesehen, was die Erwartungen an seine Leistung und Effizienz erhöht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Exynos 2500 ein vielversprechender Prozessor ist, der mit innovativen Technologien und einer soliden Leistung aufwartet. Es bleibt spannend zu sehen, wie er sich im Vergleich zu anderen Prozessoren schlagen wird, wenn die neuen Geräte auf den Markt kommen.