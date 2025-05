Samsung Galaxy Z Fold7 soll nur 3,9 Millimeter dick werden

Samsung hat erkannt, dass die Dicke bei den Smartphones ein wichtiger Punkt ist und setzt daher zukünftig auf dünne Geräte. Das Konzept soll wohl mit dem Z Fold7 starten und das neue Smartphone könnte damit das dünnste Foldable aktuell auf den Markt werden. Laut Leaker IceUniverse soll das Gerät aufgeklappt nur 4,9 Millimeter dick sein und zusammengeklappt soll es bei 8,9 Millimetern liegen.

Der Leaker schreibt dazu im Original:

Exklusiven Informationen zufolge wird Samsungs Flaggschiff-Gerät auch in Zukunft dünn und leicht sein, mit immer dünneren Akkus und einem weiterhin dünnen Gehäuse. Das Galaxy Z Fold7 wird das dünnste Faltgerät der Welt sein – ausgeklappt 3,9 mm, zusammengeklappt 8,9 mm, mit einem 4400-mAh-Akku. Es wird erwartet, dass neue Akku- und Ladetechnologien zum Einsatz kommen, der Akku des Z Fold7 wird 4300 mAh haben, während die Basisversion des Galaxy S26 weiterhin dünn bleiben wird.

Diese Maße wären auf jeden Fall eine Ansage an die Konkurrenz und es bleibt abzuwarten, ob Honor und Huawei dies kontern können.

Samsung Galaxy Z Fold7 könnte bereits mit One UI 8 starten

Die Samsung Galaxy Z Fold7 werden möglicherweise bereits die neuste Android Version bekommen, denn im Geekbench Leistungstest sind die Geräte bereits zu sehen und zwar auf der Basis von Android 16 und One UI 8. Durch den straffen Zeitplan von Google beim Android 16 Update in diesem Jahr scheint es möglich, dass Samsung die Flldp7 direkt mit der neusten Android Version von diesem Jahr anbietet. Bisher hat Samsung diesen Schritt aber noch nicht bestätigt.

Ladeleistung wieder eine Enttäuschung

Die Samsung Galaxy Z Fold7 haben eine erste Zertifizierung bekommen und es gibt daher den Blick auf einige technische Daten der neuen Smartphones. Vor allem die Aufladung ist aber eher enttäuschend, denn es bleibt bei einer maximalen Ladeleistung von 25 Watt am Kabel. Die Geräte laden also nicht schneller als im letzten Jahr und deutlich langsamer als die meisten anderen Geräte auf dem Markt. Die Hoffnung auf schnellere Aufladung erfüllt sich also auch in diesem Jahr leider nicht.

Großes Update für die Kamera

Samsung wird den Galaxy Z Fold7 Modelle ein Update bei der Kamera spendieren. Laut einem Bericht bei Galaxyclub.nl bekommen die neuen Smartphones den 200MP ISOCELL HP2 Hauptsensor für die Kamera, den man auch bereits aus der S-Serie kennt. Statt 50MP Kamera wird es daher in diesem Jahr einen 200MP Hauptkamera geben.

Dazu soll auch die Under-Display Kamera verbessert werden, was genau an der Stelle geplant ist, bleibt aber noch offen.

Modellnummern bestätigen die FE-Version

Samsung wird in diesem Jahr dem normalen Galaxy Z Fold7 noch eine FE-Version zur Seite stellen, wie man es bereits von den Galaxy-Modelle her kennt. Es gibt nun auch die Modell-Nummern zu den neuen Geräten, so dass man recht sicher davon ausgehen kann, dass es einen günstigere FE-Modellreihe geben wird:

Z Fold 7: SM-F966

Z Fold 7 SE: SM-F968

Wahrscheinlich muss man beim Z Fold 7 FE auch einige Abstriche bei der Technik machen. Was genau Samsung plant, ist aber noch nicht bekannt.

Galaxy Z Fold7 soll größer werden

Samsung wird die neuen Z Fold7 im kommenden Jahr etwas vergrößern und damit mehr Platz auf dem Display bieten. Laut Display-Experten Ross Young sollen die Bildschirme wachsen und zwar von 6.7 Zoll auf 6.85 Zoll (Hauptdisplay) und auf ca. 4 Zoll (Außendisplay). Das Fold7 soll damit die Größe des Samsun Galaxy Z Fold6 SE erreichen.

Was ist bereits bekannt zum Samsung Galaxy Z Fold7?

Das Samsung Galaxy Z Fold7 ist ein spannendes Thema, und es gibt bereits einige interessante Informationen und Gerüchte über das Gerät. Hier sind die wichtigsten Punkte, die bisher bekannt sind:

Prozessor: Das Galaxy Z Fold7 wird voraussichtlich mit dem Snapdragon 8 Elite ausgestattet sein, was auf eine hohe Leistung hinweist. Im Gegensatz dazu werden die Flip-Modelle mit einem Exynos-Chip ausgestattet. Erscheinungsdatum: Das Smartphone soll voraussichtlich im Sommer 2025 auf den Markt kommen. Dies deutet darauf hin, dass Samsung weiterhin an seinem Zeitplan für die Einführung neuer Foldable-Modelle festhält. Codenamen: Intern ist das Gerät unter dem Codenamen Q6A bekannt. Es wird auch spekuliert, dass es möglicherweise in einer Sonderedition erscheinen könnte. Design und Ausstattung: Es wird erwartet, dass das Z Fold7 noch dünner wird als seine Vorgänger und mit einem neuen, leistungsstarken Prozessor ausgestattet ist. Zudem gibt es Gerüchte über eine mögliche 200-Megapixel-Kamera, was die Fotografie-Funktionen erheblich verbessern könnte. Sonderedition: Eine spezielle Edition des Galaxy Z Fold7 wurde bereits in Südkorea eingeführt und kann dort in einer schwarzen Farboption erworben werden.

Diese Informationen sind zwar noch nicht offiziell bestätigt, geben jedoch einen spannenden Ausblick auf das, was wir von Samsung in der Zukunft erwarten können.

BILD Z Fold 6