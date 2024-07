Samsung Unpacked Event: Große Werbekampagne für “Galaxy AI is Here”

Samsung hat mittlerweile offiziell zum nächsten Unpacked-Event eingeladen. Unter dem Motto “Galaxy AI is Here” wird das Unternehmen am 10. Juli neue Technik vorstellen. Dazu hat das Unternehmen nun auch eine große Marketing-Kampagne gestartet. International wurden Banner gebucht, um auf das neue Event hinzuweise. Samsung schriebt dazu:

Im Vorfeld von Galaxy Unpacked im Juli 2024 mit dem Titel „Galaxy AI ist da“ startete Samsung Electronics eine globale Plakatkampagne im Vorgriff auf das nächste Kapitel von Galaxy AI. Am 26. Juni gingen digitale Werbetafeln in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt online, darunter in Bangkok, Brasília, Dubai, Ho-Chi-Minh-Stadt, London, Madrid, New York, Seoul, Tokio und Warschau und vielen anderen. Das Kampagnenvideo – das einen rotierenden 3D-Würfel auf einer flachen Oberfläche zeigt, gefolgt von einer Projektion des Eiffelturms und 4 Sternen, die Galaxy AI darstellen – symbolisiert Samsungs Reise, völlig neue Erfahrungen für Benutzer überall zu erschließen.

Mit dieser Kampagne eröffnet Samsung eine Welt voller Möglichkeiten, die bald die Art und Weise verändern wird, wie Menschen ihre Kreativität maximieren, die Produktivität steigern, ohne Barrieren kommunizieren und vieles mehr. Schauen Sie sich das Video an und bereiten Sie sich darauf vor, bei Galaxy Unpacked 2024 am 10. Juli die neuesten Innovationen von Samsung und die Leistungsfähigkeit von Galaxy AI zu entdecken.