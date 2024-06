OnePlus Nord CE 4: nur noch wenig Tage bis zur Vorstellung

Die neusten Modelle von OnePlus werden bereits in wenigen Tagen vorgestellt, denn es gibt bereits passenden Werbematerial, dass den 18. Juni als Termin nennt. Dabei wird wohl die OnePlus Nord CE 4 Serie vorgestellt und wohl auch das neuen OnePlus Nord CE 4 Lite. Das Unternehmen verstärkt damit vor allem den Bereich der unteren Mittelklasse und daher dürfen sich alle Nutzer über Nachschub bei der Hardware freuen, die vor allem auf preisgünstige Modelle setzen. Leider gibt es in der Einladung allerdings noch wenige Hinweise, was genau an Neuerungen und Features das Unternehmen plant. Allerdings teasert OnePlus im Vorfeld gerne die technischen Details bereits an um die Spannung hochzuhalten. Das dürfte auch beim OnePlus Nord CE 4 der Fall sein und daher kann man sich auf einige Details in den kommenden Tagen freuen.

Basierend auf Leaks und Gerüchten können wir folgende technische Ausstattung für das OnePlus Nord CE 4 erwarten:

Prozessor:

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Octa-Core-CPU mit bis zu 2,63 GHz Taktfrequenz

Verbesserte Leistung gegenüber dem Vorgänger

Speicher:

8 GB RAM

128 GB oder 256 GB UFS 2.2 Speicher

Erweiterungsmöglichkeit für Speicherkarten wahrscheinlich nicht vorhanden

Display:

6,7 Zoll großes AMOLED-Display

Auflösung von 2412 x 1080 Pixel (FHD+)

Bildwiederholrate von 120 Hz

Unterstützung für HDR10+

Kameras:

Rückseitige Triple-Kamera: 50 MP Hauptkamera (Sony IMX890) mit optischer Bildstabilisierung (OIS) 8 MP Ultraweitwinkelkamera 2 MP Makrokamera

16 MP Frontkamera

Akku:

5500 mAh Akku

Schnelles Laden mit bis zu 100 Watt

Weitere Ausstattung:

Dual-SIM

5G-Konnektivität

WLAN 6

Bluetooth 5.2

USB-C-Anschluss

Fingerabdrucksensor im Display

3,5-mm-Klinkenanschluss (wahrscheinlich)

