Smartphone Markt Deutschland: Honor und Google verdoppeln die Verkaufszahlen

Der Smartphone Markt in Deutschland ist im ersten Quartal 2024 zweistellig gewachsen und damit folgt die Entwicklung dem Trend auf dem internationalen Markt. Dabei konnte vor allem Samsung die Verkaufszahlen pushen. Die Galaxy S24 Serie kam und kommt bei den deutschen Nutzern sehr gut an und daher liegen die Verkaufszahlen beim Unternehmen in den ersten drei Monaten 2024 ca. ein Drittel über den Zahlen aus dem Vorjahr.

Die Analysten schreiben dazu:

Zur Marktdynamik sagte stellvertretender Direktor Jan Stryjak: „Samsung war im ersten Quartal mit Abstand der größte Wachstumstreiber, was vor allem auf die Einführung der gut angenommenen Galaxy S24-Serie zurückzuführen ist.“ Auch die älteren A-Serie- und Xcover-Modelle trugen zum Auslieferungswachstum bei.“ „Eine ähnliche Dynamik gab es auch bei Google, wobei ältere Geräte der Pixel-7-Serie einen Großteil des Markenwachstums ausmachten. Das erste Quartal 2024 war ein fantastisches Quartal für Google, da sich die Auslieferungen im Laufe des Jahres mehr als verdoppelten und sich damit den vierten Platz sicherten.“ Das Wachstum von Apple war im ersten Quartal 2024 gedämpft, aber der Produktmix wurde deutlich verbessert, wobei im Laufe des Quartals ein deutlich höherer Anteil an Pro-Modellen ausgeliefert wurde.

Noch besser ist es bei Google und bei Honor gelaufen. Beide Unternehmen können die Verkaufszahlen mindestens verdoppeln, bei Google liegen die Zahlen dank starken Verkäufen beim Pixel 8 sogar bei +163 Prozent.

Allerdings liegen beide Unternehmen bei generell geringen Marktanteilen, so dass die hohe prozentuale Steigerung bei den absoluten Zahlen weniger ins Gewicht fällt.