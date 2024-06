Apple Watch 10: 3D Druck soll die Uhr günstiger machen

Die Apple Watch 10 soll in diesem Jahr Komponenten erhalten, die per 3D Druckverfahren hergestellt wurden und die Uhren sollen damit in der Produktion deutlich billiger werden. Laut Apple Analyst Ming-Chi Kuo sind es aktuell aber nur interne Komponenten, die bei der Apple Watch 10 gedruckt werden – man arbeitet aber auch daran, die Gehäuse der Uhr auf diese Weise herzustellen.

Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wird die Apple Watch Komponenten beinhalten, die mittels 3D-Drucktechnologie gefertigt sind. Trotz fehlender Massenproduktion im letzten Jahr haben umfangreiche Tests die Effizienz des 3D-Drucks signifikant gesteigert. BLT, bisher als Ausrüstungslieferant tätig, wird nun die 3D-gedruckten Komponenten produzieren. Aufgrund der Kostenvorteile des 3D-Drucks ist davon auszugehen, dass die Lieferungen von BLT in den nächsten Jahren zunehmen werden, mit der Möglichkeit, auch Apple Watch-Gehäuse zu fertigen, da diese im Vergleich zu anderen Apple-Produkten weniger komplex sind.

Kuo hat auch einige Hinweise dazu veröffentlicht, was das Design der neuen Apple Watch 10 betrifft und vor allem bei den normalen Modellen wird es wohl auch Änderungen beim Aussehen geben:

Die Serie 10 der Apple Watch wird Formfaktor-Verbesserungen aufweisen, einschließlich größerer Bildschirmgrößen (von 45 mm/41 mm auf etwa 49 mm/45 mm) und eines schlankeren Designs.

Die Spezifikationen des Ultra-Modells bleiben weitgehend unverändert. Bei zufriedenstellender Produktionsausbeute könnten neue Farboptionen für das Gehäuse (schwarz/dunkel) hinzukommen.

Es scheint daher wohl keinen größeren Design-Sprung zu geben, wie man ihn beim iPhone X gesehen hat. Apple passt das Design der Watch10 etwas an, aber die Jubiläumsversion wird dennoch eher eine Weiterentwicklung der aktuellen Smartwatches sein und keine komplett neue Uhr.

