Samsung: der S-Pen soll eine größere Rolle bei der AI-Steuerung bekommen

Nur ein Bruchteil der Nutzer setzt den S-Pen bei der Steuerung der Smartphones wirklich ein und daher spielte der Stift bisher im Smartphone Bereich eher eine untergeordnete Rolle. Laut Leaker Ice Universe könnte sich dies aber mit One UI 6.1.1 ändern, denn der S-Pen soll deutlich mehr Funktionen bekommen und beim Einsatz der generativen AI-Funktionen eine größere Rolle spielen als bisher.

Der Leaker schreibt selbst dazu:

Ihr S Pen spielte in diesem Moment endlich eine wichtige Rolle. Ja, Ihr S Pen wird dank der KI-Graffiti-Funktion zum Werkzeug Ihrer Fantasie. Samsung hat die Funktion des S Pen in One UI 6.1.1 verbessert.