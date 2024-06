Motorola RAZR 50: vier Farben, viel Technik, aber leider nicht für Deutschland

Die Details zu den neuen faltbaren Modellen von Motorola werden konkreter. Die Geräte sollen in zwei Versionen auf den Markt kommen und vier Farbversionen bieten. Neben dem RAZR 50 soll es auch ein RAZR 50 ultra geben und das KI System von Motorola unter dem Namen Moto AI ist wieder mit an Bord. Ob es neue Funktionen in diesem Bereich geben wird, ist aber noch offen.

Das Problem für deutsche Nutzer: Motorola kann derzeit in Deutschland keine Geräte verkaufen, weil es ein Verkaufsverbot aufgrund von Patentklagen gibt. Das RAZR 50 wird also wohl erst in Deutschland in den Handel kommen, wenn diese Probleme geklärt sind. Wann genau das sein wird, kann man leider nicht genau sagen – bei rechtlichen Auseinandersetzungen geben die Unternehmen in der Regel keine Details preis

Die erwarteten technischen Daten der neuen Modelle:

6,9-Zoll-FHD+-POLED-Display mit 165 Hz

4″ FHD+ 165Hz pOLED-Cover-Display

4″ FHD+ 165Hz pOLED-Cover-Display 3.000 Nit | 2400 nit Spitzenhelligkeit

Snapdragon 8s Gen 3

50 MP Hauptkamera + 50 MP 2x Tele

4000-mAh-Akku (4200 mAh Razer 50) mit 45-W-Ladeleistung

12/256 GB 899–1199 €