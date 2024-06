Fünf Handymarken, die man derzeit in Deutschland nicht bekommt

Der deutsche Handymarkt sieht derzeit eher aufgeräumt aus. Es gibt die großen Marken, aber wer eher zu einem nicht so bekannten Anbieter greifen möchte, der hat Probleme, denn viele Unternehmen dürfen oder wollen aktuell nicht auf dem deutschen Markt verkaufen.

Der aktuelle Stand sieht wie folgt aus:

Aufgrund einer Patent-Streitigkeit darf Lenovo derzeit in Deutschland keine Smartphones verkaufen. Betroffen davon sind aber nicht nur die Lenovo Geräte direkt, sondern auch die Marke Motorola , die auch zu Lenovo gehört. Seit Mai sind die Shops beider Marken daher in Deutschland leer geräumt und es gibt nur noch Zubehör, aber keine Smartphones mehr.

Die französische Marke Wiko könnte zwar in Deutschland noch verkaufen, aber man hat dort bereits seit einigen Jahren keine neuen Geräte mehr in Deutschland an den Start gebracht. Auch bei Amazon findet man kaum noch Wiko Smartphones. Auch hier haben deutsche Nutzer also kaum eine Chance auf ein aktuelles Gerät.

Gute Nachrichten gibt es dagegen bei OnePlus. Das Unternehmen hat (anders als Schwestermarke OPPO) den Verkauf in Deutschland wieder gestartet. Allerdings gibt es die Geräte immer noch nicht bei den großen Herstellern. Deals und Verträge mit OnePlus findet man nach wie vor eher bei den kleinen Händlern und das macht es schwieriger, die Modelle generell zu kaufen.

Es bleibt daher zu hoffen, dass einige der Marken früher oder später doch nach Deutschland zurückkehren, denn die rechtlichen Probleme sind teilweise bereits aus dem Weg geräumt. Dennoch scheint der deutsche Markt nicht per se so attraktiv zu sein, dass man zwingend als Hersteller auch in Deutschland verkaufen müsste.

Zuletzt aktualisiert: 26. Juni 2024