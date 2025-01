Samsung Galaxy A06: Test verrät bereits den Prozessor

Das Samsung Galaxy A06 ist bei Geekbench im Leistungstest aufgetaucht und damit gibt es weitere Hinweise auf die verbaute Technik. Das Samsung Galaxy A06 5G läuft auf dem Betriebssystem Android 15, das darüber hinaus mit einem benutzerdefinierten One UI 7-Skin ausgestattet ist. Das Telefon wird voraussichtlich über eine RAM-Variante mit 3,43 GB (4 GB) verfügen, zum Start könnten jedoch auch andere Optionen verfügbar sein. Der Octa-Core-Chipsatz verfügt über sechs Kerne, die mit 2,0 GHz getaktet sind, und zwei Kerne, die mit 2,40 GHz getaktet sind. Der Quellcode-Abschnitt enthüllt die Mali G615 MC2-GPU für Grafiken. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich bei dem Chipsatz um einen MediaTek Dimensity 6300 handelt.

Samsung Galaxy A06 bekommt Zertifizierung bei der Wi-Fi Alliance

Das Samsung Galaxy A06 hat eine weitere Zertifizierung bekommen und ist nun auch bei der Wi-Fi Alliance gelistet. Damit hat Samsung einen weiteren Schritt zur Markteinführung der neuen Modelle gemacht.

Die Wi-Fi Alliance-Zertifizierung hat ergeben, dass Samsung in Kürze ein neues Smartphone mit der Modellnummer SM-A066B/DS auf den Markt bringen wird. Es ist bestätigt, dass es mit Dual-Band-WLAN, d. h. 2,4 GHz und 5 GHz, ausgestattet sein wird. Abgesehen vom Android-Betriebssystem werden keine weiteren Details über das kommende erschwingliche 5G-Smartphone bekannt gegeben.

Support-Webseiten bereits online [UPDATE Google Play]

Samsung hat angefangen, die Support-Webseiten für die Samsung Galaxy A06 vorzubereiten und in einigen Ländern werden die Seiten für das Modelle mit der Nummer SM-A065F/DS sogar bereits öffentlich angezeigt (wohl ein Versehen). Dennoch ist damit klar, dass in kurzer Zeit die neuen Galaxy A06 zur Verfügung stehen werden – eventuell können wir uns bereits in der aktuellen Woche auf die neuen Geräte freuen.

UPDATE Die neuen Modelle sind mittlerweile auch in der Google Play Konsole zu sehen. Damit bestätigt sich auch der MediaTek Helio G85 Prozessor und 4 GB RAM mit Android 14.

Samsung Galaxy A06 bekommt erste Zertifizierungen

Samsung macht mit den Vorbereitungen für die Markteinführung beim Samsung Galaxy A06 weiter. Die neuen Smartphones tauchen nun auch bei der Bluetooth SIG auf und bekommen dort die Zertifizierung für die Bluetooth Verbindungen. Das bestätigt einmal mehr, dass Samsung am Einsteiger-Modell arbeitet und der Launch aktuell vorbereitet wird. Ein großes Event wird es für die Smartphones aber wohl nicht geben, sondern wenn überhaupt eine Pressemitteilung.

In Deutschland könnten die Galaxy A06 wieder als leicht abgewandelte Galaxy A06s auf den Markt kommen, bestätigt ist dies bisher aber noch nicht.

Da es sich beim Samsung Galaxy A06 aktuell noch um ein nicht offiziell angekündigtes Gerät handelt, sind die technischen Daten spekulativ und basieren auf Leaks und Gerüchten.

Erwartete technische Daten:

Display: 6,5 Zoll LCD-Display mit HD+ Auflösung (1600 x 720 Pixel)

6,5 Zoll LCD-Display mit HD+ Auflösung (1600 x 720 Pixel) Prozessor: Octa-Core-Prozessor (wahrscheinlich Unisoc T610 oder ähnlicher)

Octa-Core-Prozessor (wahrscheinlich Unisoc T610 oder ähnlicher) Arbeitsspeicher: 3 GB oder 4 GB

3 GB oder 4 GB Speicher: 32 GB oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte

32 GB oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte Kameras: Hauptkamera: 13 MP Frontkamera: 5 MP

Akku: 5000 mAh

5000 mAh Betriebssystem: Android 11

Android 11 Weitere Funktionen: Dual-SIM, Fingerabdrucksensor, Face Unlock