Apple: Dicke Rabatte steigern die Verkäufe

Der 618 Shopping Day ist ein Einkaufsfestival, das am 18. Juni jedes Jahr in China stattfindet. Es ist das zweitgrößte Einkaufsfestival in China nach dem Singles’ Day am 11. November. Der Name “618” leitet sich von der Nummer 6 ab, die im Chinesischen als “sechs” und “eins” ausgesprochen wird, was “sechs eins acht” und gleichzeitig “Wohlstand” bedeutet. Das Festival wurde im Jahr 2010 von JD.com, einem der größten chinesischen E-Commerce-Unternehmen, ins Leben gerufen, um das Gründungsdatum des Unternehmens zu feiern.

Apple hat zu diesem Tag besonders große Rabatte auf die eigenen Modelle angeboten. Im Durchschnitt wurden die aktuellen iPhone mit einem Rabatt von RMB 2,350 (ca. 326 US Dollar) angeboten. Das Unternehmen verzichtet also auf große Teile des Gewinns und das hat sich gelohnt. Der Umsatz von Apple stieg nach den Zahlen von Counterpoint im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % und profitierte von stärkeren Werbeaktionen und einer zusätzlichen Woche mit Sonderangebotspreisen im Vergleich zu 2023. Nach wirklich schlechten Verkaufszahlen in China kann Apple nun also wieder ein kleines Wachstum vermelden.

Allerdings haben die anderen Anbieter in dem Bereich teilweise deutlich höhere Zuwächse zu dieser Verkaufsaktion vermelden können. Huawei war im Zeitraum 618 der große Gewinner mit einem Anstieg der Smartphone-Verkäufe um 42,4 % gegenüber dem Vorjahr. Dies war vor allem auf die anhaltende Nachfrage nach seinen neuen 5G-Produkten zurückzuführen. Obwohl Huawei-Produkte wie die Mate 60-Serie und die Pura 70-Serie die geringsten Preisnachlässe unter den großen OEMs boten, waren sie immer noch sehr gefragt.