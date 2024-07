Samsung One UI 7: Beta-Version verschoben

Es gab bereits im Vorfeld Hinweise, dass Samsung in diesem Jahr One UI 7 wohl etwas später auf den Markt bringen wird und die Updates für die eigenen Modelle daher etwas später erfolgen als im letzten Jahr. Nun hat sich das bestätigt, denn 2023 war die One UI 6.0 Beta (mit Android 14) bereits zum 30. Juni zur Verfügung gestellt worden und konnte dann mit einiger Verzögerung getestet werden.

UPDATE: Leaker Ice Universe spricht mittlerweile davon, dass die Beta-Version bereits Ende Juli bis Anfang August 2024 an den Start gehen soll. Andere Experten sind weiter der Ansicht, dass die One UI 7 Beta wohl erst im August kommen wird.

UPDATE II Der Leaker hat nun nochmal inhaltliche Details zur Beta-Version veröffentlicht und spricht davon, dass die aktuelle Version von One UI 7 noch sehr viele Bugs und Fehler enthält (“still full of bugs and is almost unusable“). Wenn diese Version als Beta veröffentlicht würde, wäre die Kritik an Samsung wohl groß (auch wenn Fehler in einer Beta-Version nichts ungewöhnliches sind).

UPDATE III Bisher ist keine Beta-Version von One UI 7 gestartet und damit ist klar, dass der früher Starttermin am Monat nicht eingehalten werden konnte. Der Leaker schreibt dazu: “Die One UI 7 Beta wurde verschoben, der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.”. Es bleibt also weiter offen, wann Samsung die Beta starten wird.

In diesem Jahr ist Anfang Juli noch kein Hinweis zu einer One UI 7 Beta-Version aufgetaucht und daher sieht es so aus, als würde Samsung in diesem Jahr mehr Zeit brauchen, um eine lauffähige Version für die Galaxy S24 zu entwickeln.

Leider gibt es bisher noch keine Hinweise, was genau Samsung für Probleme mit der neuen Version hat bzw. warum es 2024 länger dauert, Android 15 anbieten zu können. Daher bleibt offen, ob Samsung die Zeit, die man jetzt verliert, im Laufe des Tests und der Entwicklung der finalen One Ui 7 Version wird wieder einsparen können.

Derzeit sieht es leider so aus, als würden Samsung Nutzer in diesem Jahr etwas länger warten müssen, bis Samsung Android 15 und One UI 7 anbieten kann, aber vielleicht überrascht uns das Unternehmen ja auch noch.

Zuletzt aktualisiert: 30. Juli 2024