Samsung Galaxy Watch Ultra: Premium Smartwatch mit Wear OS 5

Mit der Galaxy Watch Ultra bietet Samsung nun auch im Smartwatch-Bereich eine Premium-Version an und das betrifft nicht nur Technik und Funktionen, sondern auch den Preis. Mit 699 Euro in der Vorbestellung ist die neuen Galaxy Watch Ultra fast doppelt so teuer wie die normale Galaxy Watch 7 und damit ist klar, dass die Uhr vor allem für den Profi-Bereich gedacht ist.

Das Unternehmen schreibt zur neuen Uhr:

Die Gesundheit überwachen, die Leistung steigern und Aktivitäten ans tägliche Wohlbefinden anpassen – mit diesen Funktionen und basierend auf den modernen Gesundheitstrackingfunktionen sowie der leistungsstarken Hardware der Samsung Galaxy Watch7, ist die Samsung Galaxy Watch Ultra wie geschaffen für ein erweitertes Fitnesserlebnis. Sie unterstützt mit weitreichender Funktionalität und Outdoor-Fähigkeiten beim Erreichen neuer Bestleistungen. In Sachen Design nimmt sie das bekannte runde Display-Design der Samsung Galaxy Watch auf und fließt in eines mit abgerundeten Ecken für verbesserten Schutz, während ein dynamischer Schnellverschluss den Komfort erhöht. Den Rahmen der Samsung Galaxy Watch Ultra schützt Titan der Klasse 440. Außerdem bietet sie eine Wasserdichtigkeit von 10ATM41. Die Samsung Galaxy Watch Ultra funktioniert in Höhenbereichen von 500 Metern unter dem Meeresspiegel bis in 9.000 Metern Höhe. Workouts wie Schwimmen im Meer oder Radfahren in den Bergen zeichnet sie problemlos auf

Galaxy Watch Ultra und Watch 7 haben viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch einige wichtige Unterschiede, die es zu beachten gilt:

Design und Verarbeitung:

Watch 7: Rundliches Ziffernblatt aus Aluminiumgehäuse.

Rundliches Ziffernblatt aus Aluminiumgehäuse. Watch Ultra: Eckiges Design mit rundem Ziffernblatt, Titangehäuse für edlere Optik und höhere Robustheit.

Display:

Beide: 1,5 Zoll großes AMOLED-Display (480 x 480 Pixel)

1,5 Zoll großes AMOLED-Display (480 x 480 Pixel) Watch Ultra: Optionales Saphirglas für höhere Kratzfestigkeit (nur bei LTE-Modell)

Akku:

Watch 7: 40 mm: 300 mAh, 44 mm: 425 mAh

40 mm: 300 mAh, 44 mm: 425 mAh Watch Ultra: 590 mAh – deutlich längere Akkulaufzeit

Wasserdichtigkeit:

Watch 7: 5 ATM

5 ATM Watch Ultra: 10 ATM – besser geeignet für Schwimmen und Tauchen

Weitere Merkmale:

Watch Ultra: Größere Blutanalyse-Sensoren für genauere Messungen Digitales Kompass Doppellautsprecher LTE-Modell mit eSIM-Unterstützung für Telefonie und Nachrichten ohne Smartphone



Zuletzt aktualisiert: 11. Juli 2024