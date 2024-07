Samsung Galaxy Ring: 449 Euro für alle Größen

Samsung hat den Galaxy Ring wie angekündigt offiziell vorgestellt und man kann den neuen Ring bereits für 449 Euro vorbestellen. Die Auslieferung und der Marktstart erfolgen dann zum 24. Juli. Dann wird der Ring offiziell im Handel zu haben sein.

Das Unternehmen schreibt zum neuen Ring:

Der Galaxy Ring ist mit einem Gewicht von 2,3 bis 3,0 Gramm leicht6 und damit auch dauerhaft komfortabel zu tragen. Sein hervorstechendes konkaves Design verleiht ihm das gewisse Etwas und macht ihn widerstandsfähig. Mit einer Wasserfestigkeit von 10ATM7 und einer Schutzschicht aus Titanium der Klasse 58 können Nutzer*innen den Galaxy Ring jederzeit bedenkenlos tragen. Der Akku bietet bis zu sieben Tage9 Laufzeit und wird schnell per Ladeetui10 geladen, das den Ladestatus per LED anzeigt. Der Galaxy Ring wird in den drei Farben Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold erhältlich sein. Das Größenprobier-Set11 hilft Nutzer*innen, aus neun verfügbaren Größen die richtige auszuwählen.