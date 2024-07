Huawei und ZTE Technik fliegt aus den deutschen Handy-Netzen

Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Netzbetreibern haben ein Ende gefunden und damit steht nun fest, das Huawei und ZTE aus Sicherheitsgründen aus den deutschen Mobilfunk-Netzen (zumindest im 5G Bereich) entfernt werden müssen. Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica haben nun noch eine Übergangsfrist Zeit, die Komponenten beider Unternehmen zu entfernen.

Konkret sieht der Fahrplan wie folgt aus:

bis Ende 2026 keine kritischen Komponenten der Hersteller Huawei und ZTE mehr in ihren 5G-Kernnetzen

keine kritischen Komponenten der Hersteller Huawei und ZTE mehr in ihren 5G-Kernnetzen bis Ende 2029 müssen die kritischen Funktionen der 5G-Netzwerkmanagementsysteme der Hersteller Huawei und ZTE in ihren Zugangs- und Transportnetzen des 5G-Mobilfunknetzes durch technische Lösungen anderer Hersteller zu ersetzt werden

Regelungen zum 4G Bereich scheint es nicht zu geben, hier könnten also die Komponenten beider Anbieter weiter eingesetzt werden.

Huawei Handys und Smartphones können in Deutschland aber weiter problemlos genutzt werden. Diese Technik ist nicht betroffen, es geht hier rein um die Komponenten für die Netze der Anbieter. Die Smartphones von Huawei und ZTE werden also auch zukünftig Netzanbindung haben und auch in den 5G Netzen genutzt werden können.

Zuletzt aktualisiert: 12. Juli 2024