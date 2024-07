So reagiert Huawei auf das Verbot durch die Bundesregierung

Die Bundesregierung hat sich mit den Netzbetreibern geeignet und festgelegt, dass Huawei Technik in den kritischen Bereichen der 5G Netze zukünftig nicht mehr eingesetzt werden darf. Damit verliert das Unternehmen eine wichtigen Markt in der Netzwerktechnik. Es gibt mittlerweile auch bereits eine erste Reaktion von Huawei auf diesen Schritt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Huawei Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren als verlässlicher Lieferant innovativer und sicherer Telekommunikationstechnologien in Deutschland etabliert. Es gibt nach wie vor keinerlei nachvollziehbare Belege oder plausible Szenarien, dass Huaweis Technologie in irgendeiner Form ein Sicherheitsrisiko darstellen würde.

Wir werden weiterhin konstruktiv und offen mit unseren Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um gemeinsam Verbesserungen und Fortschritte im Bereich der Cybersicherheit zu erzielen und den Aufbau der Mobilfunknetze und die Digitalisierung in Deutschland zu beschleunigen. Zu weitergehenden Fragen werden wir uns ggf. nach einer genaueren Bewertung der nun erzielten Einigung äußern können.