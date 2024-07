Huawei Verbot: Wird Mobilfunk nun teurer?

Die Netzbetreiber müssen Huawei und ZTE Komponenten in den kommenden Jahren komplett aus den kritischen Bereichen ihrer 5G Netze entfernen und durch andere Anbieter ersetzen. Das weckt natürlich bedenken bei den Verbrauchern, denn wenn die großen Netz-Anbieter Telekom, Vodafone und O2 in größerem Umfang in neue Technik investieren müssen, könnte das auf die Kunden umgelegt werden. Die Preise für Datenvolumen, Telefonie und auch SMS könnten also steigen.

Allerdings sind die Fristen für die Umsetzung relativ lange und damit werden wohl die meisten Komponenten erst getauscht, wenn diese ohnehin gewechselt worden wären. Es sind also in den meisten Fällen wohl keine zusätzliche Investitionen über die ohnehin geplanten Kosten hinaus notwendig. Beim Kernnetz war ohnehin klar, dass Huawei ersetzt wird. Hier sind die Wechselfristen zwar kürzer, aber darauf sind die Netzbetreiber bereits vorbereitet.

Allerdings sind die Komponenten von Huawei meistens billiger als die Technik der anderen Anbieter. Es könnte also sein, dass der Wechsel der Technik in den 5G Netzbereichen zwar keine zusätzlichen Investitionen erfordert, aber generell etwas teurer wird. In welchem Umfang dies aber tatsächlich eintritt, lässt sich aktuell kaum sagen.

Dazu prüft Huawei aktuell weitere Schritte und eventuell auch Schadenersatz-Forderungen beispielsweise aus Wartungsverträgen. Hier lässt sich kaum sagen, ob zusätzliche Kosten auf die Anbieter zukommen werden, aber ganz ausschließen kann man es nicht.

Grundsätzlich könnten die Netz mit dem Ausschluss von Huawei etwas teurer werden, aber eine massive doppelte Investition aufgrund der Umrüstung ist wohl nicht notwendig. Daher dürfte sich Kostensteigerungen – wenn überhaupt – in Grenzen halten und man muss als Verbraucher daher nicht damit rechnen, dass die Flatrates und Handyverträge deutlich teurer werden.

Allerdings zeigt der Block nach Großbritannien, dass es andere Probleme geben könnte. Dort hat man Huawei bereits 2020/21 aus den Netzen ausgeschlossen, wenn auch mit großzügigen Fristen. Dennoch hat sich in einem Benchmark Test gezeigt, dass London im Vergleich mit anderen europäischen Großstädten bei der 5G Versorgung nicht mithalten kann – eventuell könnte es also auch in Deutschland dazu kommen, dass der 5G Ausbau etwas in Stocken gerät.

