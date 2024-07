Samsung Galaxy Z Flip6 bekommt Olympia-Edition

Samsung stellt für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 wieder ein neues Sondermodell zur Verfügung und diesmal ist es das Samsung Galaxy Z Flip6, das eine Sonderedition bekommen, die dann kostenlos an alle Athleten der Spiele verteilt wird. Die Teilnehmer müssen also nicht die recht hohen Preise für das Flip6 zahlen. Die Modelle werden dabei bereits vor der offiziellen Markteinführung verteilt, damit sie rechtzeitig zu Olympia zur Verfügung stehen.

Samsung schreibt zu den neuen Modellen:

In der Sonderedition zeigt sich das Samsung Galaxy Z Flip6 mit seinem kompakten und vielseitigen Design in auffälligem, leuchtendem Gelb, verziert mit den Symbolen beider Spiele – den olympischen Ringen und dem paralympischen Agitos in Gold. Zur weiteren Gestaltung des Telefons hat Samsung eine Partnerschaft mit Berluti geschlossen. Die Pariser Luxusmarke hat unter anderem die offizielle Bekleidung des französischen Teams für die Eröffnungsfeier entworfen. Ergebnis der Kollaboration ist eine aus Venezia-Leder gefertigte Flipsuit-Hülle mit einzigartiger Patina in lebendiger Farbmischung. Inspiriert von den olympischen Ringen und dem Geist der Spiele betont das Case Exzellenz und Einheit.

Zu diesen Olympischen Spielen gibt es dabei eine Besonderheit bei den Smartphones, den Samsung sponsert nicht nur die Technik, sondern bietet auch eine passende eSIM und weitere Inhalte. Die Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition bietet dank der Partnerschaft mit Orange eine eSIM mit 100 GB 5G-Datenvolumen und zwei Jahre internationale Samsung-Garantie. Vorinstallierte Apps des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wie Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accred App und die IOC-Hotline helfen Athlet*innen, die Zeitpläne der Spiele im Blick zu behalten und sich zwischen den Veranstaltungsorten zu orientieren. Über Samsung Wallet gibt es einen In-App-Pass, der es den Sportler*innen ermöglicht, im Olympischen und Paralympischen Dorf kostenlos Getränke an Automaten zu ziehen, dank der Kooperation mit Coca-Cola. Île-de-France Mobilités (IDFM) stellt ihnen zudem ein digitales Ticket zur Verfügung, mit dem sie den gesamten ÖPNV kostenlos nutzen können.

Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2024