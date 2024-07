Xiaomi MIX Fold 4: Vorstellung am 19. Juli (aber leider nicht für Deutschland)

Xiaomi hat die neuen Mix Fold 4 offiziell angekündigt und die neuen Geräte werden am 19. Juli in China offiziell vorgestellt. Die Smartphones werden dabei wieder eine Kamera von Leica bekommen und auf den Teaser-Bildern sieht man bereits das neue große Kamera-Modul.

Xiaomi CEO Lei Jun schreibt zu den neuen Modellen:

Das MIX Fold 4 verschiebt weiterhin die Grenzen des Möglichen – es ist mit 9,47 mm dünn und wiegt nur 226 g. Fühlt sich in der Hand wie ein normales Telefon an, bietet aber Funktionen auf Flaggschiff-Niveau in Bezug auf Kamera, Leistung und Akku.

Leider wird es die Smartphones wohl auch in diesem Jahr nicht in Deutschland geben. Aktuell ist nur eine Vorstellung für China angekündigt und daher werden die Geräte wohl auch nur in China auf den Markt kommen. Deutsche Nutzer bekommen daher wenn dann nur über Umwege Zugriff auf die Geräte, aber in China wird der Markt der faltbaren Modelle damit wieder etwas interessanter und vor allem Honor dürfte mehr Konkurrenz bekommen.

Zuletzt aktualisiert: 16. Juli 2024