Samsung Ring ist da – hat der Apple Ring nun noch eine Chance?

Samsung hat den Galaxy Ring mittlerweile offiziell vorgestellt und man kann die neue Technik auch bereits vorbestellen. Bei Apple fehlen immer noch die Hinweise auf einen eigenen Ring im Bereich der Produktion. Es gibt zwar Patente dazu, aber ein spruchreifes Gerät scheint noch sehr weit entfernt. Hat Apple also in diesem Bereich bereits aufgegeben?

Nach wie vor ist unklar, was genau Apple in diesem Bereich plant, aber das Apple neue Techniken und Produkte nicht als erster Anbieter auf den Markt bringt, ist zumindest nichts Neues. Das war bereits in der Vergangenheit so und ist ein Teil der Strategie, die Apple bei der Technik anwendet.

Bei iMore schreibt man dazu:

Apple ist dafür bekannt, erst spät in den Markt einzusteigen und die meisten, wenn nicht sogar alle Probleme zu lösen, mit denen die ersten Anwender zu kämpfen hatten. Mit dem iPad war es spät in der Tablet-Welt und mit der Apple Watch war es spät auf dem Smartwatch-Markt. Das iPhone war auch nicht das erste Smartphone. Aber sie waren alle besser als die Vorgänger. Wird der Apple Ring also derselbe sein? Das hoffe ich, denn der Galaxy Ring sieht dank einer Reihe gesundheitsbezogener Funktionen, auf die Apple zuvor stolz war, ziemlich gut aus. Und wenn Samsung es kann, kann Apple es hoffentlich noch besser machen.

Grundsätzlich ist der Bereich Gesundheit und Wellness für Apple ein wichtiger Bereich. Zum Einen sind die Daten für die Nutzer selbst natürlich interessant, zum Anderen ist dies aber auch ein wichtiger Datenschatz, mit dem man viele weitere Angebote und Ansätzen schaffen kann. Ein Apple Ring würde hier sehr gut hineinpassen und zwar so gut, dass Apple an sich nicht darauf verzichten kann. Wir gehen daher weiter davon aus, dass Apple an einer eigenen Lösung eines smarten Rings arbeitet und es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Technik auch bei Apple verfügbar sein wird.

Zuletzt aktualisiert: 15. Juli 2024