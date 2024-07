Nochmal dünner: Honor Magic V3 offiziell vorgestellt

Honor pusht derzeit den Bereich der faltbaren Smartphones richtig und das neuen Magic V3 zeigt sehr deutlich, was derzeit in diesem Segment möglich ist. Die Geräte setzen auf das Fold Konzept, sind aber dennoch zusammengeklappt nur ca. 9,3 mm dick und wiegen auch nur 226 Gramm. Das dürfte vor allem Samsung richtig wehtun, denn bisher kann das Unternehmen selbst bei seinen Topmodellen diese Werte nicht erreichen. Zum Vergleich: das neuen Samsung Galaxy Z Fold6 ist 12,1mm dick und wiegt 239 Gramm.

Honor schreibt zur neuen Technik:

Das HONOR Magic V3, das faltbare Flaggschiff der neuen Generation, ist mit einer Faltdicke von 9,2 mm das dünnste seiner Art. Mit nur 226 g ist es sogar leichter als viele klassische Flaggschiffe. Auch das HONOR Magic Vs3 überzeugt mit einer Dicke von 9,8 mm und einem Gewicht von 229 g und ist damit branchenführend bei den nach innen faltbaren Smartphones mit großem Bildschirm. Auch in Sachen Akkulaufzeit setzt das HONOR Magic V3 neue Maßstäbe: Der neue, verbesserte Silizium-Karbon-Akku der dritten Generation bietet eine hohe Kapazität von 5150 mAh und sorgt dafür, dass das Gerät auch bei starker Belastung problemlos einen ganzen Tag durchhält. Sowohl das HONOR Magic V3 als auch das HONOR Magic Vs3 unterstützen 66 W Schnellladen per Kabel und 50 W schnelles kabelloses Laden.

Die Bedienung erfolgt wieder mit Android und MagicOS 8.0.1 als Benutzeroberfläche. Zu eventuellen KI Funktionen hat Honor bisher noch keine Hinweise gegeben. KI scheint daher beim Honor Magic V3 nicht direkt im Fokus gestanden zu haben.

Eine gute Nachricht zum Schluss: das Honor Magic V3 wird auch nach Europa und Deutschland kommen. Aktuell starten die Modelle zwar nur in China, aber das Unternehmen hat angekündigt, dass man die Geräte noch in diesem Jahr auch in Deutschland bekommen wird.