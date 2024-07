Das ist neu in HyperOS 1.5

Xiaomi bietet mit HyperOS 1.5 die neuste Version der eigenen Benutzeroberfläche an und wird diese Version wohl auch auf immer mehr Modelle in Deutschland ausrollen und neue Geräte bekommen ohnehin HyperOS 1.5.

Daher lohnt sich ein Blick, was genau das Unternehmen verbessert hat und in welchen Bereichen sich HyperOS 1.5 von der ersten Version der Benutzeroberfläche unterscheidet.

Systemverbesserungen

Zu den wichtigsten Verbesserungen in HyperOS 1.5 gehört der verbesserte Mechanismus zum Vorladen von Anwendungen. Die mit einer völlig neuen Strategie optimierten resultierenden Startanimationen verzögern den Anwendungsstart nur minimal und stellen so sicher, dass Anwendungen nicht nur schneller gestartet, sondern auch viel reibungsloser ausgeführt werden, wodurch die Benutzerinteraktion ab dem Öffnen einer App verbessert wird.

Optimiertes Ressourcenmanagement

In HyperOS 1.5 wird der Anwendungswechsel aufgrund der Optimierung der Wiederherstellung von Systemressourcen einfacher und reibungsloser. Somit unterstützt diese Version grundlegende Sprachverbesserungen, die HyperOS 1.0 für reibungsloses Multitasking und besseres Ressourcenmanagement bietet. Zur Verbesserung der Speichernutzung wurde eine spezielle Optimierung durchgeführt, die eine perfekte Leistung in einigen Anwendungen mit großer Speichernutzung wie „Vibrato“ unterstützen kann, wodurch die Leistung wesentlich flüssiger wird als zuvor.

Erweitertes Benachrichtigungsmanagement

Ein wichtiges Update in HyperOS 1.5 war die Lösung von System-Neustartproblemen, die aus einer Überlastung von Benachrichtigungen resultieren könnten. Dieser Fix trägt erheblich zur Systemstabilität bei und stellt sicher, dass es für den Benutzer nicht zu unerwünschten, unnötigen Neustarts kommt, selbst wenn die Anzahl der Benachrichtigungen in die Tausende geht.

Notizen und Verbesserungen im Kontrollzentrum

Die wichtigste Neuerung in HyperOS 1.5 ist die Behebung des wichtigsten Problems der Notes-App – der Cloud-Synchronisierung. Insbesondere hatten Benutzer Probleme, wenn die Notizanhangsdaten eine Größe von über 20 MB erreichten. Dies behebt solche Probleme und ermöglicht nun eine reibungslose Synchronisierung auch bei großen Anhängen.

Das Kontrollzentrum in HyperOS 1.5 deckt einige der Schnellschalter ab, die manchmal einfach nicht funktionieren, um den Zugriff auf alle Systemsteuerungen ohne mögliche Fehler sicherzustellen und so das Vertrauen in die Systemsteuerungen zu stärken.

Widget-Verbesserungen

Eine weitere Ergänzung, das Travel Assistant-Widget, das alle Zug- und Flugpläne intelligent verfolgt und merkt, ist jetzt Teil von HyperOS 1.5. Dies ist besonders nützlich für Reisende, da sie direkt auf dem Startbildschirm von jedem Zielort aus pünktlich an ihre Reisepläne erinnert werden.

Weitere weitere Verbesserungen umfassen ein schnelleres Laden von Widgets, insbesondere auf dem Minus-Eins-Bildschirm, und Korrekturen für abnormales Verhalten in den Musik- und Uhr-Widgets. All diese Verbesserungen machen die Benutzeroberfläche reaktionsfähiger und zuverlässiger.

Zuletzt aktualisiert: 24. Juli 2024