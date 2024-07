Google Pixel 8a: richtig gute Werte im Display-Test

Das Google Pixel 8a ist das günstigste Modell der Pixel 8 Serie, aber zumindest beim Bildschirm scheint Google nicht gespart zu haben, denn die Smartphones kommen im DXOmark Test beim Display auf wirklich gute Werte. Die Geräte holen aus dem Stand den 23. Platz im internationalen Ranking und liegen damit auf Augenhöhe beispielsweise mit dem Galaxy Z Flip5 oder den iPhone 14 Smartphones (die nach wie vor deutlich teurer sind).

Die Tester von DXOmark schreiben zu den Stärken der Modelle:

Kritik gibt es, weil sich das Display nicht sehr weit zoomen lässt und dazu weichen die Farben ab, wenn man das Display von der Seite betrachtet. Generell bekommt man beim Pixel 8a damit aber ein richtig gutes Display zu einem soliden Preis.

Als Fazit schreiben die Tester:

Einer der Hauptaspekte, die das Google Pixel 8a auszeichnen, ist seine Lesbarkeit, insbesondere unter Außenbedingungen. Dies liegt vor allem an der hohen Spitzenhelligkeit (von unseren Experten mit 2049 Nits gemessen), die ihm einen erheblichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft. Fotos und Webinhalte sind daher auch an einem sonnigen Tag im Freien lesbar. Wenn es um dynamische Inhalte geht, bietet das Pixel 8a ein zufriedenstellendes HDR10-Erlebnis mit einer guten Helligkeit sowie einer guten Detailwiedergabe in dunklen Bereichen bei der Betrachtung bei schlechten Lichtverhältnissen. Bei der Umstellung auf normale Innenbedingungen könnte das Gerät jedoch heller sein, um ein besseres Seherlebnis der Inhalte sowie der hellen und dunklen Details zu gewährleisten. Beim Surfen im Internet oder beim Navigieren durch die Fotogalerie ist das Gerät dank seiner Bildwiederholfrequenz von 120 Hz flüssig. Bei unseren Testern kam es gelegentlich zu unerwünschten Berührungen, aber im Großen und Ganzen bleibt es in allen Anwendungsfällen flüssig. Während das Gerät aus verschiedenen Betrachtungswinkeln ab 15° eine hohe Farbtreue aufweist, zeigt das Google Pixel 8a einige Farbabweichungen.