Samsung: Foldable Smartphones nicht mehr im Fokus?

Samsung hat die neuen Z Fold6 und Z Flip6 gerade erst vorgestellt und damit die neuste Generation der eigenen faltbaren Smartphones für die kommenden 12 Monate präsentiert. In den letzten Jahren waren die faltbaren Geräte dabei immer auch ein Hoffnungsträger gewesen, weil man in diesem Bereich gute Verkaufszahlen und gute Umsätze erzielen konnte – immerhin waren und sind die faltbaren Smartphones die teuersten mobilen Geräte, die man aktuell bei Samsung bekommen kann.

Im aktuellen Quartalsbericht des Unternehmens sind die faltbaren Geräten aber nicht mehr mit erwähnt. Nachdem sie in den letzten Jahren in fast jedem Bericht aufgetaucht sind, fehlen aktuell Hinweise auf Fold6 und Flip6 und auch im Jahresausblick werden faltbare Smartphones nicht mehr erwähnt.

Zum Ausblick auf das weitere Jahr heißt es:

Im zweiten Halbjahr 2024 wird die Gesamtnachfrage nach Smartphones im Jahresvergleich voraussichtlich steigen, wobei die steigende Nachfrage nach Premiumprodukten durch die wachsende Nachfrage nach KI und die Einführung neuer Produkte mit innovativen Funktionen getrieben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Marktnachfrage nach Ökosystemprodukten wie Tablets, Smartwatches und Smart Rings steigt. Dementsprechend geht MX Business davon aus, dass die Smartphone-Lieferungen im dritten Quartal zunehmen werden, während die Tablet-Lieferungen sequenziell konstant bleiben dürften.

Samsung scheint also die faltbaren Geräte derzeit nicht mehr direkt im Fokus zu haben und fasst sie wenn dann nur noch generell unter Premiumprodukte zusammen. Das ist eine Änderung im Vergleich zu den letzten Jahren und könnte damit zusammenhängen, dass andere Hersteller faltbare Geräte veröffentlicht haben, die teilweise mehr als nur eine Konkurrenz sind. Vor allem Honor aber auch Huawei schaffen es, mit ihren faltbaren Geräten Samsung Marktanteile in diesem Bereich abzujagen und daher setzt Samsung wohl nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren auf diesen Bereich.