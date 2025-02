Xiaomi 15 ultra: Neues Bildmaterial und Launch-Termin

Es gibt neue Details zum Xiaomi 15 Ultra. Konkret wurden wieder ein Bild der neuen Modelle geleakt, dass die Rückseite mit dem großen Kamera-Modul zeigt. Damit bestätigen sich die bisherigen Informationen zu den Modellen.

Dazu gibt es Teaser-Material zum Start der Geräte. Demnach wird Xiaomi die Xiaomi 15 Ultra am 26. März 2025 vorstellen. Aktuell ist die Ankündigung nur für China und eine deutschen Version gibt es noch nicht. Es ist daher durchaus denkbar, dass es noch etwas länger dauern wird, bis das Unternehmen die neuen Smartphones auch nach Deutschland bringt.

Lager geräumt für den Marktstart

Es gibt seit längerer Zeit wieder Neuigkeiten rund um das Xiaomi 15 Ultra. Die Modelle wurden vom Unternehmen beim Zahlungsdienstleister EMVCo zertifiziert und damit ist klar, dass Xiaomi weiter an einem Marktstart für die Premium-Smartphones arbeitet. Weiterhin fehlen aber konkrete Daten, wann die neuen Modelle vorgestellt werden könnten.

Im Shop hat das Unternehmen mittlerweile Platz gemacht für die neuen Modelle. Die Xiaomi 14 Ultra sind ausverkauft und nicht mehr zu haben. Wer ein Ultra-Modell haben möchte, muss also zukünftig auf die Xiaomi 15 Ultra zurück greifen. Das Unternehmen bietet im Shop zwar die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn es wieder neue Geräte gibt, aber wir gehen nicht davon aus, dass die Vorgänger zeitnah wieder zur Verfügung stehen werden. Xiaomi möchte, dass die Kunden neu Xiaomi 15 Ultra kaufen, wenn diese verfügbar sind.

Satelliten-Calls sind möglich (zumindest in China)

Das Xiaomi 15 Ultra (25010PN30C) hat in China die Zertifizierung durch die 3C bekommen und damit gibt es neue Hinweise auf die Technik. Als Aufladung ist beispielsweise ein System mit 90 Watt verbaut( was etwas enttäuschend ist bei den hohen Wattzahlen der Konkurrenz) und die Modelle sind als Satelliten-Terminal gelistet, was bedeutet, dass Verbindungen per Satellit möglich sein werden. Dabei soll Tiantong als Partner für Satelliten-Anrufe zur Verfügung stehen und Baidou für Textnachrichten per Satellit. Offen ist noch, ob diese Funktion dann auch außerhalb von China angeboten wird.

Xiaomi 15 ultra: Startschuss wohl wieder im Februar

Xiaomi hat immer noch keinen Termin für den Start der Xiaomi 15 Ultra Modelle verkündet, aber die meisten Experten gehen mittlerweile davon aus, dass das Unternehmen dem Zeitplan aus dem Vorjahr folgen wird. Das 14 Ultra wurde im Februar in China angekündigt und auf dem Mobile World Congress 2024 in Barcelona der westlichen Presse, einschließlich CNET, vorgestellt.

Das würde auch für das Xiaomi 15 eine Vorstellung im Februar bedeuten und möglicherweise zeigt das Unternehmen die Geräte auch wieder auf dem MWC in Barcelona. In den Handel gehen die Xiaomi 15 ultra aber wohl später – hier wird wieder der März als Startschuss für die Smartphones erwarten. Fans müssen also noch etwas warten, bis sie die neuen Premium-Modelle in den Händen halten können.

Größere Kamera + 200 MP Sensor [UPDATE Bildmaterial]

Xiaomi hat die Xiaomi 15 Reihe offiziell vorgestellt, aber bisher besteht die Serie nur aus zwei Modellen. Es gibt das Xiaomi 15 und das 15 pro – eine Ultra-Version wurde nicht präsentiert. Fans der Premium-Modelle müssen daher noch etwas warten, bis es eine weitere Topversion von Xiaomi gibt. Wir gehen weiter fest davon aus, dass Xiaomi auch diesmal eine Ultra-Version veröffentlicht und diese dann auch nach Deutschland kommen wird.

Zur Untermauerung gibt es neue Details rund um die Smartphones. Diese betreffen die Kamera der neuen Modelle und wenn die aktuellen Details stimmen, wird Xiaomi wohl ein größeres Kamera-Modul bei den Xiaomi 15 Ultra verbauen. Die Hauptarbeit wird dabei weiter einen 50 MP Kamera verrichten, die eine Blende f/1.6 hat und mit 8,7 Millimetern größer ausfällt als im letzten Jahr. Zur Seite steht dazu einen 200 MP Telefoto Kamera mit Periskoptechnik, die eine Blende von f/2.6 hat und über eine Bild-Sensorgröße von 1,25 Zoll verfügt. Xiaomi scheint also im Bereich der Kamera wieder angreifen zu wollen – bleibt abzuwarten, wie die Qualität der Aufnahmen durch die neue Technik ausfallen wird.

UPDATE Mittlerweile wurde auch das komplette Setup der neuen Kamera in den Xiaomi 15 Ultra Modellen geleakt. Wenn die Daten stimmen, wird die Kamera in den Geräten folgende Daten haben:

50MP LYT-900 (OIS)

50MP JN5 Ultra Wide

50MP IMX858 (3X) Telephoto

200MP HP9 (5X) Periscope Telephoto

32MP OV32B40 Front

UPDATE 2: Auf Weibo wurde ein Bild geleakt, das die neuen Modelle zeigt und einen Blick auf die Technik der Kamera geben soll.

Xiaomi 15 ultra: 6.000mAh Akku und 24 GB RAM

Xiaomi wird neben den normalen Xiaomi 15 Modellen wohl auch wieder eine Ultra-Version anbieten. Diese könnte etwas später auf den Markt kommen, aber es gibt bereits Hinweise, was genau das Unternehmen an Technik plant. Sollte sich das bestätigen, pusht Xiaomi die Modelle ganz weit nach vorn, was die Technik betrifft. Vor allem mit dem großen 6.000mAh Akku und den 24 GB RAM setzt das Unternehmen Samsung deutlich unter Druck.

Die erwarteten technischen Daten sehen wie folgt aus:

6.000-mAh-Akku

Snapdragon Gen 4

24 GB RAM

Zweischichtiges OLED-Display

90 Watt kabelgebundenes und 80 Watt kabelloses Laden

Sicher ist bereits, das Xiaomi bei allen Modellen den Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor nutzen wird. Dabei werden alle Smartphones der 15er Serie diesen Chipsatz bekommen. Auch deutsche Nutzer haben also mit dem Xiaomi 15 und dem Xiaomi 14 ultra Zugriff auf den Snapdragon 8 Gen 4. Spannend wird, ob damit dann auch KI Funktionen auf die Geräte kommen – bisher hält sich Xiaomi in dieser Hinsicht noch sehr zurück. Das könnte sich aber mit der 15er Serie ändern.

Die Kamera ist ein weiterer Bereich, in dem Xiaomi traditionell stark ist. Das Xiaomi 15 Ultra soll eine deutlich verbesserte Dual-Telefoto Leica-Kamera erhalten, die noch bessere Zoom- und Porträtfunktionen ermöglichen soll.

Weitere interessante Punkte:

Design: Das Design wird voraussichtlich eine Weiterentwicklung der bisherigen Xiaomi-Modelle sein, mit einem Fokus auf hochwertigen Materialien und einer eleganten Optik.

Ultraschall-Fingerabdrucksensor: Es könnte einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display geben, der eine schnellere und sicherere Entsperrung ermöglicht.

Die nächste Station wird wohl aber erst der Start der Xiaomi 14T sein. Danach kommen Ende des Jahres die Xiaomi 15 und Anfang 2025 dürfte das Xiaomi 15 Ultra geplant sein.