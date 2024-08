Redmi Note 14: Startschuss bereits in wenigen Tagen

Die Redmi Note 13 Serie ist derzeit eines der meistverkauften Smartphones in Europa und Deutschland und daher wird der Nachfolger mit Spannung erwartet. Das Redmi Note 14 soll auch bereits in den Startlöchern stehen und es gibt Hinweise, dass die neuen Modelle zumindest in China bereits Ende August vorgestellt werden. Ob dies dann auch bedeutet, dass die Note 14 international starten und daher auch in Deutschland bereits in wenigen Tagen zu haben sein werden, ist noch offen. Wahrscheinlich brauchen deutsche Nutzer aber etwas mehr Geduld.

Für den recht schnellen Start spricht auch, dass die neuen Redmi Note 14 bereits bei der CCC zu sehen sind und dort eine Zertifizierung bekommen haben. Dazu bestätigt sich die Aufladung mit 45 Watt. International fehlen solche Zulassungen aber noch.

Zum Redmi Note 14 gibt es bisher noch keine offiziellen Informationen von Xiaomi. Allerdings gibt es einige Gerüchte und Spekulationen, die in verschiedenen Technik-Blogs und Foren kursieren.

Was wir bisher wissen könnten:

Technische Daten: Kamera: Es wird gemunkelt, dass die Pro-Variante des Redmi Note 14 nur eine 50 Megapixel Hauptkamera besitzen wird, anstatt der 200 Megapixel, die im Vorgänger verbaut waren. Design: Das Design soll sich vom Vorgänger unterscheiden und eine zentrierte, elliptische Kamerainsel besitzen. Prozessor: Es wird erwartet, dass Xiaomi auf einen leistungsstarken Prozessor der mittleren Klasse setzt, um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten.



Was noch unklar ist:

Weitere Spezifikationen: Auch zu anderen technischen Details wie Akkukapazität, Displaygröße oder Speicheroptionen gibt es noch keine offiziellen Informationen.

Preis: Bisher gibt es keine konkreten Angaben zum Preis des Redmi Note 14. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Modelle im Preisbereich der Vorgänger liegen werden.

BILD: Redmi Note 13

Zuletzt aktualisiert: 7. August 2024