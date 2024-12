OnePlus startet lebenslange Garantie gegen grüne Linien im Display

Pixelfehler im Display, die sich oft als grüne Linie darstellen, sind bei vielen Herstellern ab und an ein Problem und neben Samsung und Apple hat auch OnePlus in einigen Fällen diese Fehler. Das Unternehmen geht aber damit sehr offensiv um und hat neben einer Qualitätsoffensive auch angekündigt, dass Kunden eine lebenslange Garantie auf diesen Fehler bekommen. Auch ältere Modelle, die diesen Fehler aufweisen, bekommen so kostenlos ein neues Display. OnePlus verlagert damit die Haftung für dieses Displayproblem vom Kunden auf das Unternehmen und zeigt damit, dass man den eigenen Displays sehr vertraut.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Bei OnePlus beschränken wir uns nicht nur auf die Herstellung großartiger Produkte, wir glauben auch daran, unsere Benutzer langfristig zu unterstützen. Deshalb sind wir die erste Marke in der Branche, die eine lebenslange Garantie für Displayprobleme wie das Problem der grünen Linie bietet, die alle OnePlus-Geräte abdeckt. Diese Richtlinie gilt für jedes von uns verkaufte Gerät, vom neuesten OnePlus 13 bis hin zu älteren Modellen. Dies ist ein mutiger Schritt und spiegelt unser unerschütterliches Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte wider. Wir möchten, dass Sie sicher sein können, dass Ihr OnePlus-Gerät auch im Laufe der Zeit eine gute Leistung erbringt, unabhängig davon, welches Modell Sie besitzen. Unser Engagement für Sie geht über die reine Innovation hinaus und erstreckt sich auch auf einen außergewöhnlichen Kundendienst, der sicherstellt, dass Ihre Investition stets geschützt ist.

Die kompletten Strategie gegen grüne Linien im Display bei OnePlus:

Warum treten grüne Linie im Display auf?

Eine grüne Linie auf dem Handy-Display kann verschiedene Ursachen haben und ist oft ein Zeichen für technische Probleme. In der Regel deutet sie auf ein Software- oder Hardwareproblem hin. Hier sind einige mögliche Erklärungen und Ursachen für das Auftreten dieser Linie:

Softwareprobleme: Oftmals kann eine grüne Linie durch ein Software-Update oder eine inkompatible App verursacht werden. Wenn die Linie im abgesicherten Modus nicht mehr sichtbar ist, könnte dies darauf hindeuten, dass eine bestimmte App oder Einstellung das Problem verursacht. Hardwaredefekte: Eine häufige Ursache sind beschädigte Kabel oder Verbindungen im Display. Wenn das Gerät gefallen ist oder durch Wasser beschädigt wurde, kann dies ebenfalls zu einer grünen Linie führen. In einigen Fällen kann es auch an einem Defekt des Displays selbst liegen, insbesondere bei OLED-Displays, die anfälliger für solche Probleme sind. Verbindung zum Display: Eine lockere oder beschädigte Verbindung zwischen dem Display und der Hauptplatine kann ebenfalls zu einer grünen Linie führen. Dies kann durch physische Schäden oder durch Überhitzung des Geräts verursacht werden. Technische Probleme nach Updates: Nach einem System-Update berichten viele Nutzer von Problemen mit grünen Linien, was darauf hindeutet, dass das Update möglicherweise nicht optimal mit der Hardware des Geräts funktioniert.

Um das Problem zu beheben, wird oft empfohlen, das Gerät neu zu starten oder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. In schwerwiegenden Fällen kann es notwendig sein, das Display auszutauschen, um die grüne Linie zu entfernen.