Telekom Nimms-mit: Prepaid Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen

Die Telekom hat für den 21. August eine neue Generation von Prepaid Tarifen angekündigt und führt mit den neuen nicht nur mehr Datenvolumen ein, sondern sorgt auch dafür, dass man dieses Datenvolumen auch länger nutzen kann. Bisher ist ungenutztes Datenvolumen zum Ende des Monats verfallen. Mit den neuen Tarifen kann man dies in den folgenden Monat mitzunehmen und damit länger einzusetzen. Das gibt es so bisher nur im Postpaid Bereich bei Vodafone und die Telekom bietet dies nun als erster Anbieter auch im Prepaid-Bereich an.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Die Deutsche Telekom führt zum 21. August neue Prepaid-Tarife ein. Damit wird das Mobilfunkangebot der Telekom für alle, die vertraglich unabhängig bleiben wollen, noch interessanter. Von der Aufwertung profitieren vor allen Dingen die MagentaMobil Prepaid Tarife in den Varianten M, L, XL sowie der Jahrestarif. Diese erhalten mehr Datenvolumen. Zudem ermöglicht die Telekom bei diesen Tarifen erstmalig, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den folgenden Abrechnungszeitraum mitzunehmen.

„Für Prepaid-Kundinnen und -Kunden ist eine flexible Nutzung ihres Mobilfunktarifs immens wichtig. Mit unseren neuen Tarifen berücksichtigen wir dieses Bedürfnis mehr denn je“, sagt Philip Stockmann, Leiter Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland. „Damit schaffen wir einen Mehrwert, der bei der Zielgruppe ins Schwarze trifft.“

Die aktuellen Telekom Prepaid Tarife:

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 96 GB (8 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Die MagentaMobil Prepaid Tarife der Telekom ermöglichen es nun, Gespräche und SMS-Flatrates in der Schweiz zu nutzen. Ähnlich wie in der EU sowie in Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein können Prepaid-Kundinnen und -Kunden in der Schweiz ihre inkludierten Tarifleistungen für mobiles Surfen, Telefonate und SMS verwenden. Reisende mit einem Prepaid-Vertrag der Telekom können in diesen Ländern ohne zusätzliche Roamingkosten surfen und telefonieren. Außerdem werden Telefonate außerhalb der EU in vielen Ländern deutlich günstiger: Zukünftig kostet einheitlich 29 Cent pro Minute, egal ob es sich um ankommende oder abgehende Gespräche handelt. Dies gilt für mehr als 140 Länder der Ländergruppe 2 und 3.